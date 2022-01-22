Львівщина встановила новий антирекорд covid-госпіталізацій за добу

Нова хвиля коронавірусу на Львівщині встановила черговий антирекорд за кількістю госпіталізацій. За минулу добу, 21 січня, в медичні заклади області ушпиталили 238 пацієнтів. Лікарні заповнені на 26.26%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Попередній антирекорд госпіталізації було встановлено напередодні, 20 січня, коли ушпиталили 235 людей. Окрім того за минулу добу на самоізоляцію відправили 4042 особи, виявили 3293 нових випадків захворювання та померло 12 людей.

В реанімації лікарень Львівщини перебуває 96 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 32.

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У стаціонарах перебувають 1383 особи (ліжкова мережа заповнена на 26,26 %). Серед них 315 людей – вакциновані.

У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) -141

у Центрі легеневого здоров’я (370) -243

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) -31

у ЛОКЛ (120) -75

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) -74

у Лікарні св. Миколая (1 ТМО м. Львова)(100) -37

у ЛШМД (830) – 194

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 9

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 70

у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 0

у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 0

у Стрийській міській лікарні (190) – 90

у Стебницькій міській лікарні (150) – 47

у Рудківській лікарні (100) – 105

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 79

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 76

у Сокальській ЦРЛ (326) – 24

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 4

у Пустомитівській (80) – 0

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 49

у Жовківській ЦРЛ (100) – 0

у Самбірській ЦРЛ (50) – 0

у Буській ЦРЛ (80) – 0

у Золочівській ЦРЛ (210) – 35

Причини різкого підвищення рівня захворюваності медики вбачають у недотриманні карантинних заходів під час новорічно-різдвяних свят та циркуляції штаму «Омікрон».

Нагадаємо, що наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради. Пізніше «Омікрон» підтвердили у 17 мешканців Львівщини.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині стрімко зріс рівень госпіталізації хворих на коронавірус, тому область стала відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки.

За словами координатора з вакцинації проти коронавірусу на Львівщині Олега Когута, ситуація із захворюваністю на Covid-19 в області значно погіршується, і пік спалаху ще попереду.

22 січня на Львівщині виявили рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

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