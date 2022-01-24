У Львові важкохвору дитину з covid підключили до апарату ШВЛ

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» на апараті штучної вентеляції легень перебуває 16-річний хлопець з коронавірусом. Його стан стан є стабільним. Про це Львівському порталу повідомили в медзакладі.

Підлітка госпіталізували до ОХМАТДИТу в п’ятницю, 21 січня. До того він лікувався у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. Хлопець перебував у лікарні через синдромом Криглера-Найяра другого типу (генетичне захворювання). В пацієнта виявили коронавірус і тому перевели на лікування до ОХМТДИТу.

16-річного хлопця підключили до апарату штучної вентиляції легень. Наразі він перебуває у стабільному стані.

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«Дитину перевели до нас у п’ятницю з лікарні на Дністерській (Чорнобильська лікарня, – ред.). Там його лікували через стани, пов’язані з синдромом Криглера-Найяра ІІ типу. Дитина підхопила коронавірус і тому опинилася у нашому covid-відділенні» – повідомили Львівському порталу в лікарні.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 24 січня у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» лікується рекордна кількість дітей з коронавірусом – 97. Медики кажуть, що працюють на межі людських можливостей та просять батьків берегти дітей від коронавірусу.

Нещодавно в лікарні «Охматдит» вже було зайнято вже 70% ліжок. Через це дітей почала приймати дитяча лікарня на Орлика. Станом на 24 січня в медзакладі перебувають 56 дітей.

Через спалах Covid у Львові учні 5-11 класів навчатимуться онлайн. Навчальні заклади області, де хворіє понад 50% учнів, теж переводять на дистанційне навчання.

Довідково:

Синдром Криглера Найяра — це рідкісне генетичне захворювання печінки. Воно характеризується порушенням процесу руйнування і виведення білірубіну. В результаті цього, у людини утворюється надлишок цієї речовини, що веде до розвитку жовтухи і неврологічних порушень.

Повністю вилікувати патологію поки неможливо, проте існує симптоматичне лікування, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів.

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