«Працюємо на межі»: у лікарнях Львова – рекордна кількість дітей з covid

Станом на ранок 24 січня у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» лікуються 97 хворих на коронавірус дітей. Троє пацієнтів перебувають в реанімації та 16-річний хлопчик підклчений до апарату ШВЛ. Про це йдеться у Facebook медзакладу.

У Львові дітей з коронавірусом лікують у двох медзакладах – «Охматдиті» та дитячій лікарні на Орлика. В «Охматдиті» наразі перебувають 97 пацієнтів, а в лікарні на Орлика – 56. Це – найбільше від початку пандемії.

Майже всі діти у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» перебувають в середньому стані та не потребують дихальної підтримки. Найменшому пацієнту виповнився всього один місяць, найстаршому – 17 років.

В медзакладі лікуються десятеро дітей з онкогематологічними патологіями (лейкози). Ці пацієнти потребують інтенсивного лікування. Троє з них перебувають в реанімації. Також 16-річний хлопець з синдромом Криглера-Найяра (генетичне захворювання) – під апаратом ШВЛ.

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Окрім того, у двох пацієнтів covid спровокував ускладнення – цукровий діабет.

Медики кажуть, що працюють на межі людських можливостей та просять батьків берегти дітей від коронавірусу – дотримуватись всіх протиепідемічних правил.

«Мами і тати, маємо велике прохання: обмежте контакти і вдягайте малечі маски у людних місцях! У COVID-зоні персонал зараз працює на межі людських можливостей, допоможіть нам дати бій підступному вірусу! Тільки разом ми всі переможемо», – закликають медики.

Зазначимо, коронавірус почав частіше вражати дітей ще осінню минулого року. Тоді через ріст захворюваності у львівському «Охматдиті» навіть збільшили кількість ліжок у covid-відділенні із 50 до 120.

Нещодавно в лікарні «Охматдит» зросла до рекордного рівня кількість пацієнтів і було зайнято вже 70% ліжок. Через це дітей почала приймати Дитяча лікарня на Орлика. Там облаштували 100 ліжок для дітей з Covid

Через спалах Covid у Львові учні 5-11 класів навчатимуться онлайн. Навчальні заклади області, де хворіє понад 50% учнів, теж переводять на дистанційне навчання.

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