«Омікрон» підтвердили у 17 мешканців Львівщини

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 17 випадків зараження новим штамом коронавірусу «Омікрон». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко.

Так, станом на 18 січня Львівщина отримала результати досліджень, які підтвердили у 17 мешканців штам коронавірусу «Омікрон». Втім ще не став домінуючим, адже серед населення ще досі циркулює «Дельта», якою під час минулої covid-хвилі на Львівщині були інфіковані 95% хворих. Зараз «Дельту» виявили ще у 18 жителів області.

«Ми живемо у непростий час. Бустерна доза вакцини підвищує ваші шанси не захворіти або у перенести хворобу легко, якщо таки інфікувались. Бустерна доза вводиться тим, в кого минуло 6 місяців з моменту отримання другої дози вакцини. Також надійним захистом є маска, гігієна рук, соціальна дистанція. Ці правила однаково ефективно працюють у театрі, кіно, на роботі, у транспорті. Бережіть себе і ближніх», – написала Наталія Тімко.

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Мешканців Львівщини закликають відразу звертатися до лікаря при появі перших симптомів хвороби: нежиті, закладеності носа, кашлю, болі в горлі і підвищенні температури.

Зазначимо, першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон», на Львівщині виявили. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно. Тепер підтвердили ще 17 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.

Медики кажуть, що «Омікрон» вражає здебільшого молодь: якщо середній вік хворих на «Дельту» був 38 роки, то на «Омікрон» – 30 років. Інкубаційний період нового штаму становить всього лише три доби, при цьому ризик повторного зараження є значно вищим.

Водночас у МОЗ стверджують, що «Омікрон» більше схожий на звичайну застуду і не завжди викликає лихоманку чи втрату смаку/нюху. Детальніше про головні симптоми цього штаму читайте тут.

Нагадаємо, за прогнозами медиків, повноцінна нова хвиля коронавірусу на Львівщині почнеться ще до кінця січня. Її спричинить, зокрема, й «Омікрон».

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