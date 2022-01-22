Спалах covid. На Львівщині виявили рекордну кількість нових випадків

Станом на ранок суботи 22 січня на Львівщині виявили 3293 нових хворих на коронавірус. Цей показник захворювання у області став рекордним від початку пандемії. Водночас за минулу добу лише 535 пацієнтів одужали та ще 12 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

За весь час пандемії коронавірус виявили у 236 286 мешканців Львівської області. За вчора лабораторні центри провели 5373 ПЛР-тестів, з яких 3293 виявились позитивними. Серед нових хворих – 2015 львів’ян.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6142 людини (+12 за останню добу). Побороти недугу зуміли 213 809 пацієнтів (+535 за минулу добу).

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Нагадаємо, по завершенню різдвяних свят на Львівщині поступово більшало хворих, проте жоден із показників епіднебезпеки не був перевищений. За добу 18 січня стрімко виріс рівень госпіталізації, тому область вже віднесли до «помаранчевої» covid-зони.

У стаціонарах на Львівщині лікують вже більше 1 200 хворих на коронавірус. Хоча напередодні Нового року у лікарнях лежали менше тисячі людей. Такий стабільний показник вдалося втримати впродовж двох тижнів.

У Львові значний ріст захворюваності фіксують серед дітей. Тож учнів старших класів можуть перевести на дистанційне навчання вже з понеділка, 24 січня, на два тижні.

Додамо, що наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради. Пізніше «Омікрон» підтвердили у 17 мешканців Львівщини.

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