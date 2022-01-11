Росія переміщує гелікоптери до кордону з Україною, – NYT

Останні тижні кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, попри прогнози американської розвідки про зростання, але американські чиновники кажуть, що президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває. Пише «Радіо Свобода» з посиланням на The New York Times.

Американські офіційні особи очікували, що додаткові російські війська прибудуть до українського кордону в грудні й на початку січня і збільшать загальне число до 175 тисяч.

Поки пересування військ сповільнилося, біля кордону все ще перебуває 100 тисяч військовослужбовців, і тепер росіяни розмістили там додаткові штурмовики, заявили американські чиновники. Ударні та транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі були б важливою перевагою Росії, якби Путін вирішив вторгнутися в Україну, пише The New York Times із посиланням на неназваних чиновників з адміністрації США.

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Офіційні особи США кажуть, що вікно для російського вторгнення обмежене, це продиктовано температурою: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню. Як пише видання з посиланням на чиновників з адміністрації США, відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наземний наступ принаймні до лютого.

За словами американського чиновника, щоб краще зрозуміти ситуацію, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони більш уважно розглянули погодні умови в Україні в найближчі тижні.

На цей тиждень запланована низка переговорів із Росією, щодо ситуації довкола України. Зокрема, 10 січня пройшли переговори делегацій США і Росії. На 12 січня в Брюсселі заплановані переговори Росія-НАТО. 13 січня у Відні пройдуть окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ).

Сполучені Штати сподіваються, що Росія обере шлях дипломатії, і протягом цього тижня вона матиме шанс це зробити, заявила речниця Білого дому Джен Псакі, коментуючи переговори між Вашингтоном та Москвою у Женеві 10 січня.

Переговори пройшли на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.

Як писав Львівський портал, Західна розвідка припускає «високу ймовірність дестабілізації» України з боку Росії вже цієї зими після того, як Москва зібрала на кордоні понад 90 тисяч військових.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що на відстані 200 км від українського кордону перебувають 122 тисяч російських військових. Крім того, ще понад 143 тисячі знаходяться за 400 км.

Так, через загрозу російської військової агресії з початку 2022 року на території Львівщини запрацюють сім підрозділів територіальної оборони. Їх створюють через новий територіально-адміністративний поділ та нещодавно прийнятий Закон України «Про основи національного спротиву». Зараз в області вирішують, де саме розташувати такі пункти і як забезпечити їхню роботу.

Додамо, у Львові напрацюють заходи з територіальної оборони через загрозу вторгнення російських військ. Для цього в міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення додали відповідний напрямок. «За» відповідну ухвалу 25 листопада проголосували 50 депутатів.

Зазначимо, що у Львові також було створено інтерактивну карту місць для укриття містян. Наразі львів’яни забезпечені найпростішими укриттями на 197%.

Також майже 50% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.