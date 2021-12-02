Укриття у Львові на випадок вторгнення Росії: інтерактивна карта

У Львові напрацюють заходи з територіальної оборони через загрозу вторгнення російських військ. Тому було створено інтерактивну карту місць для укриття містян. Наразі львів’яни забезпечені найпростішими укриттями на 197%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У Львові пів року обстежували споруди, які можуть бути використані як найпростіші укриття населення при виникненні надзвичайних ситуацій. Згідно з нормами, які визначила держава, мешканці Львівської МТГ забезпечені найпростішими укриттями на 197%.

На Геопорталі Львова створили інтерактивну карту, куди наносять доступні для містян укриття у разі виникнення надзвичайної ситуації. Наразі туди нанесли уже близько 1400 адрес, і ця робота триває.

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Карту із нанесеними укриттями – можна знайти за цим посиланням.

«Наше завдання на наступний рік – доповнити цю карту і ще раз наголосити мешканцям, що вони в будь-який момент можуть подивитися на найближчу адресу укриття і скористатися ним, незалежно від того, де вони фізично зараз перебувають», – прокоментувала Наталія Алєксєєва, керуюча справами виконавчого комітету ЛМР.

Також підземні паркінги новобудов – найбільш комфортні як приміщення для укриття. Тут можна в будь-який момент можна скористатися водою, є тепло, світло та навіть приміщення для туалету. Загалом всі паркінги, які будуються за останні три роки, відповідають цим вимогам.

Ще містянам нагадують, що підвали – це найперші укриття в разі небезпеки, тож їх потрібно утримувати в чистоті. У мерії кажуть, що підвали житлових будинків – це найперші укриття для мешканців, оскільки вони є безпосередньо під будинками.

«Зараз питання безпеки міст і країни є на першому місці. Зважаючи на те напруження, яке є на кордоні, всі міста і територіальні громади працюють в цьому напрямку. Укриття мешканці дуже часто сприймають як захисну споруду з певними комфортними побутовими умовами. Але мешканці мають розуміти, що у разі атаки чи нападу, вони мають можливість, щонайменше, скористатися своїм підвалом», – прокоментувала Наталія Алєксєєва, керуюча справами виконавчого комітету ЛМР.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що Львів розгортає територіальну оборону через загрозу вторгнення Росії. Для цього в міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення додали відповідний напрямок. «За» відповідну ухвалу 25 листопада проголосували 50 депутатів.