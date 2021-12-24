Майже 50% українців вважають, що Росія нападе на Україну

Майже 50% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Результати опитування показали, що 49,2% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Натомість 41,4 переконані, що вторгнення не буде, ще 9,1% українців зазначили, що їм важко відповісти.

Також більшість опитаних – 57,8% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми – 27,1%.

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Опитування проводилося з 13 по 16 грудня 2021 року. Всього було опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника.

А нещодавно самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Також американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що у Білому домі обговорюють жорсткий набір заходів, якщо буде військове вторгнення Росії в Україну, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

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