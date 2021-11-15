Захід попередив про високу ймовірність вторгнення Росії в Україну взимку

Західна розвідка припускає «високу ймовірність дестабілізації» України з боку Росії вже цієї зими після того, як Москва зібрала на кордоні понад 90 тисяч військових, пише Українська правда із посиланням на Financial Times.

«Інформація наших (військових спецслужб – ред.) збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими», – повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр також зазначила, що висновки союзників «ґрунтуються не лише на інформації про кількість російських військ уздовж українського кордону», і припустила, що Вашингтон має додаткову розвідку про наміри російського президента Володимира Путіна.

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Минулого тижня США поінформували союзників про розвіддані, які вказують на те, що Москва готується до можливого вторгнення в Україну.

Путін відкинув ці побоювання і звинуватив НАТО у розпалюванні напруженості в регіоні своїми власними незапланованими навчаннями.

За словами Маляр, Росія нарощує війська поблизу окупованого Донбасу на сході України, північному сходу України та на окупованому Кримському півострові.

За оцінками Києва, Росія розмістила на півночі, сході та півдні України близько 114 тисяч військових, у тому числі близько 92 тисяч сухопутних, а решта – у повітряних і морських збройних силах, повідомив FT начальник української військової розвідки Кирило Буданов.

«Російські сили демонстративно залишили свої танки, бойові машини та реактивні системи поблизу нашого кордону. Це можна розглядати як підготовку до широкомасштабного вторгнення і як спробу психологічного тиску», – переконаний Кирило Буданов.

Вашингтон ще не сформував уявлення про наміри Путіна щодо збільшення військ на основі різних оцінок російської загрози Україні, зазначили люди, поінформовані про обговорення.

Але США побоюються, що останні рухи є серйознішими, ніж переміщення сил навесні, коли Москва зібрала подібну кількість людей на кордоні в рамках так званих «навчань».

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