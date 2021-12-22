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Біля українських кордонів зібралась 122-тисячна армія Росії, – Данілов

Аліса Белей

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що на відстані 200 км від українського кордону перебувають 122 тисяч російських військових. Крім того ще понад 143 тисячі знаходяться за 400 км. Про це пише Укрінформ, з посиланням на заяву секретаря РНБО під час брифінгу 22 грудня.

«Те, що стосується безпосередньо кількості військ… На сьогодні те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на 200 км і 143 тис. 500 військових Російської Федерації – на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону», – повідомив Данілов.

Він вкотре відзначив, що ситуація з 2014 року біля кордонів ніколи не була спокійною, але Президент та вище військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі.

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«Ми розуміємо, що там відбувається, і у разі загострення, – це не може відбутися миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні, для цього треба готуватись, – все це ми відстежуємо», – запевнив секретар Радбезу.

Данілов також нагадав, що з 1 січня 2022 року набуває чинності закон «Про основи національного спротиву», що дозволить посилити обороноздатність країни.

Йдеться про закон, який ухвалила Верховна Рада цьогоріч у липні. Цілями цього закону є визначення правових та організаційних засад національного спротиву, основ його підготовки та ведення, завдань і повноважень сил безпеки та сил оборони.

«У нас додатково з’являються ресурси, і територіальна оборона, за необхідності, дасть обов’язково відсіч агресору. Зброю треба тримати змащеною. Бажано нею не користувались, але за необхідності всі громадяни знають що треба робити», – наголосив секретар РНБО.

Як писав Львівський портал, Західна розвідка припускає «високу ймовірність дестабілізації» України з боку Росії вже цієї зими після того, як Москва зібрала на кордоні понад 90 тисяч військових.

Так, майже 52% українців вважають, що при ймовірному вторгненні Росії президент Володимир Зеленський не зможе ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач. Про це свідчать результати соцопитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології.

Нагадаємо, через загрозу російської військової агресії з початку 2022 року на території Львівщини запрацюють сім підрозділів територіальної оборони. Їх створюють через новий  територіально-адміністративний поділ та нещодавно прийнятий Закон України «Про основи національного спротиву». Зараз в області вирішують, де саме розташувати такі пункти і як забезпечити їхню роботу.

Додамо, у Львові напрацюють заходи з територіальної оборони через загрозу вторгнення російських військ. Для цього в міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення додали відповідний напрямок. «За» відповідну ухвалу 25 листопада проголосували 50 депутатів.

Зазначимо, що у Львові також було створено інтерактивну карту місць для укриття містян. Наразі львів’яни забезпечені найпростішими укриттями на 197%.

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Фото: topcor

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