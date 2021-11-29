Вертолітний майданчик у лікарні швидкої допомоги за 19,5 млн грн збудує київська фірма

ТзОВ «Інтеграл Сістемс» облаштує за понад 19,5 млн грн вертолітний майданчик у львівській лікарні швидкої допомоги. Про це свідчать результати тендеру у системі Prozorro, який тягнувся чотири місяці поспіль.

Тендер на будівництво вертолітного майданчика Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги оголосила ще наприкінці липня. За всі роботи майбутньому підряднику готові були заплатити 19,57 млн грн.

На торги, які відбулися ще 9 серпня, подались чотири учасники: ПП «Ромб+», ТзОВ «Тернопільське управління механізації», ТзОВ «Інтеграл Сістемс» та ТОВ «Західбудпроект».

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Найменшу ціну, 18,3 млн грн, запропонувало ПП «Ромб+», якого тендерний комітет спочаку і збирався визнати переможцем. Втім такий намір оскаржив інший учасник – ТзОВ «Інтеграл Сістемс». АМКУ підтвердило, що подана документація ПП «Ромб+» не відповідає вимогам.

Невідповідності у документах виявили й у ТзОВ «Тернопільське управління механізації», тому пропозицію фірми у 19,4 млн грн також відхилили.

Водночас документи ТзОВ «Інтеграл Сістемс» теж були не до кінця коректними, але підприємству дали час на усунення невідповідностей, після чого з ним уклали договір аж 23 листопада. Загалом тендерні процедури і визначення фірми-переможця тривали чотири місяці поспіль.

Відтак вертолітний майданчик у лікарні швидкої допомоги збудує ТзОВ «Інтеграл Сістемс» за 19,54 млн грн, що лише на 26 тисяч менше від очікуваної вартості закупівлі. Завершити всі роботи потрібно до 30 червня 2022 року.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Інтеграл Сістемс» – фірма з Обухова Київської області, заснована у 2011 році. Її основний вид діяльності вказаний як електромонтажні роботи. Власницею підприємства киянка Олена Пшець.

Загалом упродовж 2021 року ТзОВ «Інтеграл Сістемс» на держзакупівлях отримало майже 464 млн грн.

Нагадаємо, про вертолітний майданчик у лікарні швидкої допомоги говорять ще з 2020 року. Необхідні погодження від Державіаслужби і Львівської міськради медзаклад отримав ще торік, втім грошей на будівництво не знайшлося. Мерія виділяла 5 млн грн, але цієї суми було недостатньо, оскільки проєкт оцінили у 19 млн грн.

Лише наприкінці жовтня цьогоріч Львівщина отримала 85 млн грн субвенції з держбюджету на об’єкти соціальної інфраструктури, в тому числі й 11 млн грн на вертолітний майданчик у лікарні швидкої допомоги.

Додамо, що з квітня 2021 року на Львівщині запрацювала аеромедична евакуація. Область стала першим регіоном в Україні, де важких пацієнтів після ДТП та ургентних хворих доставлять до лікарні вертольотом.

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Фото: ДСНС