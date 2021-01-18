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На вертолітний майданчик у лікарні швидкої допомоги Львова дали 19 млн грн

Ольга Денисяка

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Оголосили тендер на будівництво злітно-посадкового майданчика для гелікоптерів на території Лікарні швидкої допомоги Львова, що розташована на вулиці Миколайчука,9. Відповідний тендер опублікували на сайті публічних закупівель Prozorro, передає Львівський портал.

 

Майданчик повинні збудувати до 31 грудня 2021 року. Його очікувана вартість  – 19,5 млн грн. Сам аукціон запланований на 29 січня.

Доставляти гелікоптерами до лікарні планують пацієнтів із важкими травмами, гострими розладами серцево-судинної системи, мозку. Детальніше про те до яких пацієнтів прибуватимуть гелікоптери читайте за цим посиланням.

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Зауважимо, що торік лікарня швидкої медичної допомоги взялась облаштовувати вертолітній майданчик, аби оперативно транспортовувати хворих. Для цього лікарня отримала всі погодження від міста. На всі роботи із бюджету Львова дали 5 млн грн, а облаштувати такий майданчик у лікарні хотіли ще минулого року.

Так, аеромедичну евакуацію МОЗ почне впроваджувати вже цьогоріч зі Львова та Києва. Відповідні пілотні проєкти стартуюють уже в лютому та квітні. Втім спершу відповідну постанову має прийняти Кабмін.

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