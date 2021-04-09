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Уперше на Львівщині медичний вертоліт евакуював пацієнтку у важкому стані

Юлія Осим

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Вперше вертоліт авіамедичної служби Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф доставив пацієнтку до лікарні швидкої допомоги. Замість 3,5 год ізди автомобілем евакуація в повітрі зайняла вдвічі менше часу Про це повідомили на сторінці центру у Facebook, передає Львівський портал.

78-річну мешканку гірського міста Турка з гострим порушенням мозкового кровообігу оперативно доставили до інсультного центру.

 

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«Так, відстань між двома локаціями становить 170 км, на що б довелося витратити 3,5 години. Вертольотом ми справились за 1 год 15 хв!», – повідомили у медицині катастроф.

Фото ЛОЦЕМДМК

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