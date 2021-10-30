Вертолітному майданчику бути. Громадам Львівщини на ремонти соцінфраструктури виділили 85 млн

Львівщина отримала додаткове фінансування з державного бюджету на 85 мільйонів гривень для реалізації 11 об’єктів соціальної інфраструктури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Розпорядженням Кабміну від 28 жовтня було внесені зміни в розподіл субвенції з державного бюджету, відтак Львівщина доотримала кошти на втілення двох загальнообласних об’єктів вартістю 20 млн гривень, а саме:

11 млн грн – на об’єкт «Будівництво злітно-посадкового майданчика гвинтокрилів у КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», на вул. І. Миколайчука, 9»;

9 млн грн – на об’єкт «Капітальний ремонт їдальні із заміною технічного обладнання КЗ ЛОР «Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут» на вул. Пасічній, 68 у м. Львові».

На завершення трьох об’єктів так званого «Великого будівництва» у поточному році додатково спрямують 10 млн грн:

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«Реконструкція будівлі басейну ДЮСШ «Тризуб плюс» на вул. Галицькій,1 в с. Давидів» – 5 млн грн;

«Реконструкція площі Вічевої (М. Шашкевича), вул. М. Шашкевича та прилеглих вулиць м. Золочева» – 3 млн грн;

«Будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Братковичі» – 3 млн грн.

Ще 55 млн гривень скерують шести територіальним громадам для реалізації наступних об’єктів:

Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс (Коригування) – 20 млн грн;

Реконструкція площі Ринок в м. Броди Львівської області (коригування) – 2 млн грн;

Реставраційно-ремонтні роботи памʼятки архітектури місцевого значення 1904р. (ох. № 2523-м) Народного дому на вул. Коперника, 6 в м. Самбір Львівської області – 5 млн грн;

Реконструкція головної каналізаційної насосної станції в с. Добряни Стрийського району Львівської області – 10 млн грн;

Капітальний ремонт дороги та вулиці Героїв Євромайдану та

вулиці І. Франка в місті Ходорові Львівської області – 10 млн грн;

Капітальний ремонт дороги по вул. Промислова в с. Бердихів (від автотраси М10 Львів-Краковець до початку с. Бердихів) Яворівського району Львівської області – 7 млн грн.

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