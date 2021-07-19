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Львівські спортсмени на Олімпійських іграх: дати виступів, де подивитись

Наталя Дуляба

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Львівщину на наймасштабнішому змаганні, Олімпійських іграх, цьогоріч представлятимуть восьмеро спортсменів. Першим свою боротьбу розпочне стрілець Павло Коростильов 23-24 липня. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

В день відкриття Олімпійських ігор-2020 у п’ятницю, 23 липня, першим серед львів’ян стартуватиме 23-річний Павло Коростильов (пневматичний пістолет, 10 м), а вже наступного дня він має шанс виступити у фіналі і поборотися за першу медаль для Львівщини на цій Олімпіаді.

Останньою скарбничку нашої області може поповнити 25-річна Олена Старікова (спринт) у неділю, 8 серпня, в день закриття Олімпіади.

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Повний розклад змагань представників Львівщини на Олімпіаді в Токіо:

  • Павло Коростильов, кульова стрільба – 23-24 липня (пневматичний пістолет, 10 м), 1-2 серпня (швидкострільний пістолет, 25 м)
  • Вероніка Марченко, стрільба з лука – 23, 27-30 липня (індивідуальні змагання), 25 липня (командні змагання)
  • Алла Черкасова, вільна боротьба (вагова категорія до 68 кг) – 2-3 серпня
  • Олена Старікова, велосипедний спорт (трек) – 2 серпня (командний спринт), 4-5 серпня (кейрін), 6-8 серпня (спринт)
  • Тетяна Кіт, вільна боротьба (вагова категорія до 57 кг) – 4-5 серпня
  • Станіслав Горуна, карате (куміте до 75 кг) – 6 серпня
  • Оксана Лівач, вільна боротьба (вагова категорія до 50 кг) – 6-7 серпня
  • Христина Погранична, художня гімнастика (особиста першість) – 6-7 серпня.

Зазначимо, що показуватиме Олімпійські ігри телеканал UA:Перший, також подивитися змагання можна й на сайті «Суспільного», де буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Нагадаємо, восьмою спортсменкою, що поїхала представляти Льіввщину на Олімпійські ігри в Токіо, стала 26-річна борчиня Тетяна Кіт. Вона замінила у жіночій збірній Аліну Грушину, яка нещодавно отримала травму.

XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартують вже цієї п’ятниці, 23 липня, і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівський портал писав про 12 зіркових спортсменів, які не зуміли потрапити на Олімпіаду в Токіо, бо не змогли кваліфікуватися або навіть підозрюються у допінгу. Детальніше – за цим посиланням.

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

Водночасув Міжнародному олімпійському комітеті заявили: Олімпіада в Токіо відбудеться, незалежно від ситуації з Covid-19. Її позиціонують як ігри, що переможуть пандемію.

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