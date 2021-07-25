На коронавірус захворіли ще 286 українців

Станом на ранок неділі, 25 липня, в Україні лабораторно підтвердили 286 нових випадків коронавірусу. Померли 12 українців, тоді як одужали менше двох сотень хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 248 450 людей. Протягом суботи, 24 липня, діагноз встановили ще 286 новим хворим, серед них 2 медиків та 19 дітей.
Одужали за останню добу 159 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 12 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запорізькій (18) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 847 людей, натомість одужали 2 184 195 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 85/7913
- Одеська обл. – 23/4091
- Дніпропетровська обл. – 21/4375
- Львівська обл. – 19/2784
- Запорізька обл. – 18/1766
- Вінницька обл. – 16/1307
- Херсонська обл. – 14/1851
- Сумська обл. – 12/987
- Київська обл. – 11/3839
- Житомирська обл. – 10/1286
- Харківська обл. – 9/3400
- Хмельницька обл. – 6/633
- Миколаївська обл. – 5/1241
- Полтавська обл. – 5/2326
- Черкаська обл. – 5/2431
- Донецька обл. – 4/962
- Тернопільська обл. – 4/2547
- Чернівецька обл. – 4/980
- Луганська обл. – 4/364
- Івано-Франківська обл. – 3/898
- Волинська обл. – 3/292
- Кіровоградська обл. – 2/1438
- Рівненська обл. – 2/707
- Закарпатська обл. – 1/613
- Чернігівська обл. – 0/1390.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, ще наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Дотепер рівень захворюваності суттєво не росте.
На початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
Відтак Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування та для проведення масових заходів.
Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.
В Україні вже зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.
На Львівщині також підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта».
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Наталя Дуляба