Україна обмежила в’їзд з чотирьох країн. Особлива увага – РФ

З 1 липня іноземці, які повертаються з країн, де поширюється коронавірус штаму «Дельта» повинні здавати на державному кордоні України експрес-тест на коронавірус. Мова йде про осіб, які прибули з Індії, Великобританії, РФ та Португалії, або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів. Про це Львівському порталу повідомили в Держприкордонслужбі.

Іноземці (крім визначених винятків), які прибули із зазначених країн, не можуть в’їхати в Україну без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. Такий тест має бути проведений у пунктах пропуску через державний кордон України.

Українці (та визначені Постановою КМУ категорії іноземців), які прибули із зазначених країн теж можуть зробити експрес-тест у пунктах пропуску.

«Без негативного результату такого тесту громадяни України старші 12 років підлягають обов’язковій самоізоляції, обсервації. Працівники Національної поліції забезпечують супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації або до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації», – йдеться в повідомленні.

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У повідомленні йдеться, що найбільшою мірою зазначені зміни стосуються осіб, які перетинають український кордон на ділянці з РФ.

«На сьогодні на цій ділянці функціонує п’ять автомобільних пунктів пропуску «Сеньківка» у Чернігівській області, «Бачівськ» та «Юнаківка» – у Сумській, «Мілове» – у Луганській області та «Гоптівка» – у Харківській. З 00.00 до 11.00 сьогодні (2 липня) у цих пунктах пропуску державний кордон на в’їзд в Україну перетнуло понад 1800 осіб, з них пройшли тестування – більш як 900 осіб (у тому числі 379 громадян України), 745 – відправилися на самоізоляцію, а 49 – на обсервацію. Решта – це діти, віком до 12 років та учасники міжнародних перевезень», – зазначають у ДПСУ.

Також у відомстві нагадали, що іноземцям, які прибувають в Україну (не залежно з якої країни) необхідно мати страховку, яка покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, а також негативний результат ПЛР чи експрес тестування, яке проведено не більш як за 72 години до перетину кордону, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Як повідомляв Львівський портал, цей штам зараз домінує серед хворих в Росії. Учені Національної академії наук навіть попереджають, що через спалах в Росії нова хвиля Covid-19 в Україні може розпочатися ще до початку осені.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

У Львівській ОДА заявили, що поширення штаму коронавірусу «Дельта», ймовірно, може стати причиною нової хвилі covid та посилення карантину. Детальніше про особливості цього штаму читайте за цим посиланням.

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