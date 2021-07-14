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Ще двоє українців привезли коронавірус «Дельта» із Росії

Андрій Котенський

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В Україні підтверджено вже чотири випадки коронавірусу штаму «Дельта», два з них у середу були підтверджені на Закарпатті, ще два раніше були виявлені в Києві. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у відповідь на запит агентства Інтерфакс-Україна, пише УП.

«У нас є ще два підтверджених випадки коронавірусу штаму “Дельта” на Закарпатті. Такі результати стали відомі після завершення секвенування відібраних зразків в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України.

Попередньо відомо, що особи, у яких було виявлено захворювання, захворіли після повернення їх або їхніх родичів із Росії, де зареєстровано спалах штаму «Дельта».

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Зараз, за ​​повідомленнями лікарів, жінка і чоловік пройшли курс лікування і виписані додому. Всього в Україні є чотири підтверджених випадки коронавірусу штаму «Дельта», – повідомив Ігор Кузін.

За словами Кузіна, Кабмін намагається запобігти поширенню цього штаму на території України.

«Зокрема, вже зараз іноземці та особи без громадянства, які їдуть з Індії, Великої Британії, РФ або Португалії, не зможуть перетнути кордон України без негативного тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон», – сказав він.

Українці чи іноземці з дозволом на проживання в Україні без результату такого тесту або з позитивним результатом підлягають обсервації.

«Санітарні зони облаштовуються поза територією пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон», – додав Кузін.

«Ми закликаємо українців дотримуватися карантинних обмежень та робити щеплення проти COVID-19, адже саме так ми можемо вберегти себе і людей поруч від тяжкого перебігу або смерті в результаті коронавірусної хвороби», – додав головний санлікар.

Нагадаємо, що раніше Львівський портал повідомляв, що Україні рекомендують готуватися до підйому рівня захворюваності через низький рівень вакцинації та туристів, які пересікаються на курортах із іноземцями на батьківщинах яких вирує новий вид коронавірусу.

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