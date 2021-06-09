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Вся Україна опинилася у «зеленій» зоні

Ольга Денисяка

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Міністерство охорони здоров’я 9 червня оновило поділ на карантинні зони в Україні. Відтепер усі регіони України потрапили в «зелену» зону карантину. Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

До цього усі регіони перебували в «жовтій» зоні. «Зелена» зона передбачає найслабкіші обмеження.

Обмеження «зеленої зони» передбачають:

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  • перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах; проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;
  • кінотеатри із заповненістю на 50%;
  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Нагадаємо, наразі в Україні діє адаптивний карантин. Він передбачає чотири рівні епідемічної небезпеки – зелений, жовтий, помаранчевий і червоний. Усі вони мають чіткі карантинні обмеження. У квітні уряд продовжив дію адаптивного карантину в країні до 30 червня.

Також напередодні в Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

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