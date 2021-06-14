Україна увійшла в «зелену» карантинну зону за критеріями ЄС

З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями Європейського Союзу. Наразі показники захворюваності на Covid досягли найнижчих значень за останній рік. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, за минулу добу виявлено 420 нових хворих на COVID-19. Це найнижчий показник за останній рік.

«Усі області України перебувають у «зеленій» зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в «зелену» зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення», – цитує Офіс президента Дениса Шмигаля.

Додамо, в Україні загалом підтверджено 2 223 978 випадків коронавірусної інфекції.

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Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності не росте.

Стабілізація ситуації з коронавірусом дозволила усім регіонам України з 9 червня перейти у «зелену» зону карантину, яка значно пом’якшує обмеження.

За останніми офіційними даними, коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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