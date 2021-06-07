В Україні суттєво пом'якшили карантин: що змінилось?

Кабінет міністрів послабив умови входження регіону до «зеленого» рівня епідемічної небезпеки, а також послабив обмеження для роботи закладів харчування і проведення масових заходів. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів, передає Львівський портал.

Кабмін дозволив проводити масові заходи за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Також Кабінет міністрів дозволив роботу закладів харчування після 24-ї години.

Відтепер у кінотеатрах та інших закладах культури дозволено приймати відвідувачів при наповненості залів не більше ніж на дві третини місць.

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Окрім того, зміни передбачають, що іноземці при в’їзді на територію України можуть крім ПЛР-тестів надати тест на антиген, або документ про повністю пройдену вакцинацію.

Теперішні зміни передбачають простіше встановлення «зеленого» рівня епідемічної небезпеки в регіоні. Для цього необхідно, щоб:

кількість нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів складав менше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 був менш як 4 відсотки;

кількість тестувань методом ПЛР і визначення антигена коронавірусу протягом останніх семи днів на 100 тис. населення складав більше ніж 300;

на всій території України не було регіонів із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, наразі в Україні діє адаптивний карантин. Він передбачає чотири рівні епідемічної небезпеки – зелений, жовтий, помаранчевий і червоний. Усі вони мають чіткі карантинні обмеження. У квітні уряд продовжив дію адаптивного карантину в країні до 30 червня.

Львівщина більше місяця перебуває у «жовтій» зоні карантину.

Додамо, раніше в Мінкульті заявляли, що в Україні планують пом’якшити карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

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