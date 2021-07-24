На Львівщині підтвердили перші інфікування коронавірусом «Дельта»

Штам коронавірусу «Дельта» офіційно підтвердили трьом мешканцям Львівщини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко.

На Львівщині лабораторно підтвердили перші три інфікування штамом «Дельта». Двоє жителів області до прояву ознак хвороби перебували у Великобританії, ще один – в Росії.

З яких саме районів троє хворих, а також скільки їм років, наразі не відомо. Втім всі троє лежали на лікуванні у стаціонарі. Зараз медики кажуть про позитивну динаміку у стані їхнього здоров’я.

Зазначимо, що «Дельту» на Львівщині підозрювали у чотирьох осіб. Відтак в однієї людини цей штам коронавірусу не підтвердився.

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За даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Перші випадки зараження штамом «Дельта» в Україні зафіксували наприкінці червня. Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, що спеціальні лабораторні дослідження на виявлення штаму «Дельта» в Україні зараз проводить лише Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського у Києві. Тільки ця установа має дороговартісне обладнання, необхідне для таких аналізів. Також за домовленістю матеріали можуть скеровувати у референс-лабораторію ВООЗ.

У МОЗ нещодавно анонсували, що найближчим часом ВООЗ передасть державі спеціальні тести, за допомогою яких можна буде виявляти цей штам коронавірусу.

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

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