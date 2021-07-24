Covid в Україні: 745 нових хворих, 24 померли

Станом на ранок суботи, 24 липня, в Україні лабораторно підтвердили 745 нових випадків коронавірусу. Померли 24 українці, тоді як одужали менше чотирьох сотень хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 248 164 людини. Протягом п’ятниці, 23 липня, діагноз встановили ще 745 новим хворим, серед них 20 медиків та 51 дитина.
Одужали за останню добу 394 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 24 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 835 людей, натомість одужали 2 184 036 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 194/18147
- Дніпропетровська обл. – 58/7370
- Херсонська обл. – 54/1730
- Сумська обл. – 42/2119
- Львівська обл. – 42/5177
- Одеська обл. – 38/4164
- Харківська обл. – 32/4334
- Донецька обл. – 30/2261
- Луганська обл. – 30/1144
- Київська обл. – 30/6915
- Миколаївська обл. – 30/2673
- Полтавська обл. – 29/5091
- Запорізька обл. – 24/2454
- Черкаська обл. – 22/3622
- Чернігівська обл. – 19/2832
- Вінницька обл. – 14/2518
- Рівненська обл. – 10/1564
- Хмельницька обл. – 10/2842
- Тернопільська обл. – 9/1288
- Чернівецька обл. – 7/2084
- Закарпатська обл. – 6/2340
- Івано-Франківська обл. – 6/1742
- Кіровоградська обл. – 5/1245
- Житомирська обл. – 3/3614
- Волинська обл. – 1/802.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, ще наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Дотепер рівень захворюваності суттєво не росте.
На початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
Відтак Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування та для проведення масових заходів.
Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.
В Україні вже зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.
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Наталя Дуляба