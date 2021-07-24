Covid в Україні: 745 нових хворих, 24 померли

Станом на ранок суботи, 24 липня, в Україні лабораторно підтвердили 745 нових випадків коронавірусу. Померли 24 українці, тоді як одужали менше чотирьох сотень хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 248 164 людини. Протягом п’ятниці, 23 липня, діагноз встановили ще 745 новим хворим, серед них 20 медиків та 51 дитина.

Одужали за останню добу 394 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 24 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 835 людей, натомість одужали 2 184 036 українців.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

м. Київ – 194/18147

Дніпропетровська обл. – 58/7370

Херсонська обл. – 54/1730

Сумська обл. – 42/2119

Львівська обл. – 42/5177

Одеська обл. – 38/4164

Харківська обл. – 32/4334

Донецька обл. – 30/2261

Луганська обл. – 30/1144

Київська обл. – 30/6915

Миколаївська обл. – 30/2673

Полтавська обл. – 29/5091

Запорізька обл. – 24/2454

Черкаська обл. – 22/3622

Чернігівська обл. – 19/2832

Вінницька обл. – 14/2518

Рівненська обл. – 10/1564

Хмельницька обл. – 10/2842

Тернопільська обл. – 9/1288

Чернівецька обл. – 7/2084

Закарпатська обл. – 6/2340

Івано-Франківська обл. – 6/1742

Кіровоградська обл. – 5/1245

Житомирська обл. – 3/3614

Волинська обл. – 1/802.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, ще наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Дотепер рівень захворюваності суттєво не росте.

На початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Відтак Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування та для проведення масових заходів.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

В Україні вже зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.

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