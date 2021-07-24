На Львівщині – 42 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок суботи, 24 липня, на Львівщині виявили 42 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали лише 18 людей, ще одна померла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 137 962 людини.

Протягом п’ятниці, 23 липня, лабораторні центри провели 916 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 42, тобто майже 5% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 35 осіб – львів’яни.

За даними ЛОДА, всіх нових хворих виявили у таких районах: Львівському – 36 (м. Львів – 35), Дрогобицькому – 1, Самбірському – 2, Яворівському – 1, Червоноградському – 2. Жодного нового випадку Covid минулої доби не підтвердилось у Золочівському та Стрийському районах.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3677 людей (+1 за останню добу). Побороти недугу зуміли 133 779 пацієнтів (+18 за минулу добу).

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

Водночас зараз в області – рекордно низька завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Під наглядом медиків зараз перебувають лише 172 пацієнти, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів.

Через новий штам коронавірусу «Дельта», який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Детальніше про нові симптоми штаму «Дельта» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 170 тисячі мешканців Львівщини, ще 94 тисячі людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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