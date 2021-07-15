Коронавірус підхопили ще 623 українці

Станом на ранок четверга, 15 липня, в Україні лабораторно підтвердили 623 нові випадки коронавірусу. Померли 20 українців, тоді як одужали трохи більше ніж пів тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 242 868 людей. Протягом середи, 14 липня, діагноз встановили ще 623 новим хворим, серед них 12 медиків та 37 дітей.

Одужали за останню добу 589 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 20 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

Реклама партнерів

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 685 людей, натомість одужали 2 179 665 українців.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

м. Київ – 177/14093

Одеська обл. – 57/3368

Житомирська обл. – 33/2685

Донецька обл. – 32/2128

Київська обл. – 31/2901

Львівська обл. – 30/3061

Запорізька обл. – 26/1560

Миколаївська обл. – 25/1399

Черкаська обл. – 22/3097

Луганська обл. – 21/179

Сумська обл. – 21/615

Харківська обл. – 21/4296

Дніпропетровська обл. – 20/5165

Чернігівська обл. – 17/1334

Полтавська обл. – 13/1604

Вінницька обл. – 13/3338

Херсонська обл. – 11/1370

Івано-Франківська обл. – 11/913

Хмельницька обл. – 10/1897

Чернівецька обл.– 10/1272

Рівненська обл. – 8/842

Тернопільська обл. – 7/923

Кіровоградська обл. – 3/1439

Волинська обл. – 2/906

Закарпатська обл. – 2/1233.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, ще наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Дотепер рівень захворюваності суттєво не росте.

На початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Відтак Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування та для проведення масових заходів.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Днями до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» зі собою з Росії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.