Covid на Львівщині: 30 нових хворих і лише 27 одужали

Станом на ранок четверга, 15 липня, на Львівщині виявили 30 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали практично стільки ж людей, ще семеро померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 137 775 людей.

Протягом середи, 14 липня, лабораторні центри провели 868 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 30, тобто 3% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 20 осіб – львів’яни.

За даними ЛОДА, всіх нових хворих виявили у таких районах: Львівському – 21 (м. Львів – 20), Стрийському – 5, Дрогобицькому – 2, Яворівському – 2. Жодного нового випадку Covid минулої доби не підтвердилось у Золочівському, Самбірському та Червоноградському районах.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3675 людей (+7 за останню добу). Побороти недугу зуміли 133 615 пацієнтів (+27 за минулу добу).

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

Водночас зараз в області – рекордно низька завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Під наглядом медиків зараз перебувають лише 172 пацієнти, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів.

Через новий штам коронавірусу «Дельта», який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Детальніше про нові симтопми штаму «Дельта» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 153 тисячі мешканців Львівщини, ще 75 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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