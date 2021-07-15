ОСТАННІ НОВИНИ

Covid на Львівщині: 30 нових хворих і лише 27 одужали

Наталя Дуляба

|

Станом на ранок четверга, 15 липня, на Львівщині виявили 30 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали практично стільки ж людей, ще семеро померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 137 775 людей.

Протягом середи, 14 липня, лабораторні центри провели 868 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 30, тобто 3% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 20 осіб – львів’яни.

За даними ЛОДА, всіх нових хворих виявили у таких районах: Львівському – 21 (м. Львів – 20), Стрийському – 5, Дрогобицькому – 2, Яворівському – 2. Жодного нового випадку Covid минулої доби не підтвердилось у Золочівському, Самбірському та Червоноградському районах.

Реклама партнерів

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3675 людей (+7 за останню добу). Побороти недугу зуміли 133 615 пацієнтів (+27 за минулу добу).

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

Водночас зараз в області – рекордно низька завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Під наглядом медиків зараз перебувають лише 172 пацієнти, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів.

Через новий штам коронавірусу «Дельта», який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Детальніше про нові симтопми штаму «Дельта» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 153 тисячі мешканців Львівщини, ще 75 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни

Купальний сезон у розпалі. Наразі офіційно на Львівщині дозволено купатися лише у 13 водоймах. Львівський портал зібрав ...

Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів