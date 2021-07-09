Україні радять готуватися до нового підйому захворювання на коронавірус

Незалежно від різновиду коронавірусу нам обов’язково необхідно готуватися до нового підйому захворювання. Це мова навіть не про хвилю, адже вони мають підйом, пік, плато і зниження. Ми фіксували піки, але жодного разу не виходили на нуль. На сьогодні в Україні немає точної цифри рівня захворюваності на SARS-CoV-2. Про це Львівському порталу повідомив професор та директор Науково-дослідницького інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Кузьмінов.

За словами Бориса Кузьмінова, нового спалаху захворювання на коронавірус варто очікувати з кінця серпня та на початку вересня. Його привезуть в Україну відпочивальники з-за кордону, а найбільше поширюватиме молодь, яка повернеться на навчання.

«Вірус в організмі людини виявляє ПЛР тестування. Але, знову ж таки, 30-40% людей – безсимптомні носії, які не хворіють, але переносять вірус. Так само й ті люди, які пройшли щеплення двома дозами вакцини, також можуть бути носіями вірусу. Коли нам дозволили виїзд за кордон для відпочинку, ми також отримали ризик перетнутися із людьми інших країн, у яких на сьогодні високий рівень поширення нових різновидів коронавірусу. Відтак відпочивальники рано чи пізно привезуть ці віруси в Україну.

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Тривожним моментом є також початок навчання у школах і вищих навчальних закладах. Молодь – найактивніший прошарок населення, який хворіє безсимптомно. Саме молодь зазвичай приносить цей вірус до власного додому і передає родичам.

Ще одним важливим фактором є рівень вакцинації. У США – це 48%, Ізраїлі – 70%, деякі маленькі країни вже повністю завершують процес вакцинації, а в нас мова йде про лише 2% усього населення. Відтак є всі підстави хвилюватися, що під кінець серпня та початок вересня ми отримуємо чергову проблему із підйомом рівня захворюваності на коронавірус», – повідомив Борис Кузьмінов.

Детальніше про те, чому рукавиці не вберігають від коронавірусу, які засоби захисту найефективніші у боротьбі з коронавірусом, яку вакцину обрати, коли з’явиться її український аналог, як довго діє набутий імунітет та зрештою, коли вдасться зупинити пандемію, читайте у інтерв’ю Львівського порталу: «Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID»