В Україні – 617 випадків covid за добу

За минулу добу, 7 липня, в Україні зафіксували 617 нових підтверджених випадків COVID-19, тоді як померли 23 хворих, одужали 872 особи. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (181) і Київській області (50), а також у Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.
За минулу добу протестовано: методом ПЛР – 17 945 осіб, методом ІФА – 9 129 осіб, експрес-тестами – 13 819 осіб.
Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 239 591 особи, одужали 2 175 225 осіб, померли 52 560 осіб.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 181/10418
- Вінницька область – 24/2058
- Волинська область – 11/870
- Дніпропетровська область – 41/4149
- Донецька область – 21/1765
- Житомирська область – 15/2189
- Закарпатська область – 11/550
- Запорізька область – 23/1088
- Івано-Франківська область – 7/197
- Київська область – 50/2612
- Кіровоградська область – 2/718
- Луганська область – 17/72
- Львівська область – 29/1453
- Миколаївська область – 29/1529
- Одеська область – 18/1972
- Полтавська область – 20/2191
- Рівненська область – 13/1311
- Сумська область – 21/1499
- Тернопільська область – 10/603
- Харківська область – 20/1094
- Херсонська область – 18/857
- Хмельницька область – 16/845
- Черкаська область – 13/784
- Чернівецька область – 5/782
- Чернігівська область – 11/779
Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.
Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
Відтак Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.
Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.
Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка