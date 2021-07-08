В Україні – 617 випадків covid за добу

За минулу добу, 7 липня, в Україні зафіксували 617 нових підтверджених випадків COVID-19, тоді як померли 23 хворих, одужали 872 особи. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (181) і Київській області (50), а також у Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

За минулу добу протестовано: методом ПЛР – 17 945 осіб, методом ІФА – 9 129 осіб, експрес-тестами – 13 819 осіб.

Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 239 591 особи, одужали 2 175 225 осіб, померли 52 560 осіб.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

м. Київ – 181/10418

Вінницька область – 24/2058

Волинська область – 11/870

Дніпропетровська область – 41/4149

Донецька область – 21/1765

Житомирська область – 15/2189

Закарпатська область – 11/550

Запорізька область – 23/1088

Івано-Франківська область – 7/197

Київська область – 50/2612

Кіровоградська область – 2/718

Луганська область – 17/72

Львівська область – 29/1453

Миколаївська область – 29/1529

Одеська область – 18/1972

Полтавська область – 20/2191

Рівненська область – 13/1311

Сумська область – 21/1499

Тернопільська область – 10/603

Харківська область – 20/1094

Херсонська область – 18/857

Хмельницька область – 16/845

Черкаська область – 13/784

Чернівецька область – 5/782

Чернігівська область – 11/779

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Відтак Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

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