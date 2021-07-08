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В Україні – 617 випадків covid за добу

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 7 липня, в Україні зафіксували 617 нових підтверджених випадків COVID-19, тоді як померли 23 хворих, одужали 872 особи. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (181) і Київській області (50), а також у Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

За минулу добу протестовано:  методом ПЛР – 17 945 осіб, методом ІФА –  9 129 осіб,  експрес-тестами – 13 819 осіб.

Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 239 591 особи, одужали 2 175 225 осіб, померли 52 560 осіб.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

  •  м. Київ – 181/10418
  • Вінницька область – 24/2058
  • Волинська область – 11/870
  • Дніпропетровська область – 41/4149
  • Донецька область – 21/1765
  • Житомирська область – 15/2189
  • Закарпатська область – 11/550
  • Запорізька область – 23/1088
  • Івано-Франківська область – 7/197
  • Київська область – 50/2612
  • Кіровоградська область – 2/718
  • Луганська область – 17/72
  • Львівська область – 29/1453
  • Миколаївська область – 29/1529
  • Одеська область – 18/1972
  • Полтавська область – 20/2191
  • Рівненська область – 13/1311
  • Сумська область – 21/1499
  • Тернопільська область – 10/603
  • Харківська область – 20/1094
  • Херсонська область – 18/857
  • Хмельницька область – 16/845
  • Черкаська область – 13/784
  • Чернівецька область – 5/782
  • Чернігівська область – 11/779

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Відтак Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

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