У МОЗ спрогнозували, коли чекати новий спалах COVID

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що новий спалах COVID-19 можливий через 3-4 тижні після Великодня. Про це міністр повідомив в етері телеканалу «Україна 24».

«Якщо говоримо відверто, то у будь-якому випадку ми очікуємо після Великодня. За 3-4 тижні ми очікуємо ріст кількості хворих. Я не можу зараз сказати, яке саме це буде зростання. Треба буде дивитись, як пройдуть всі наші свята. Тому що там не лише Великдень, а черга свят», – зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, що раніше глава МОЗ повідомив про введення «особливого режиму» на великодні та травневі свята.

У Львові заявили, що на Великодні свята мешканці міста зможуть освятити кошики. Проте усе має відбуватися тільки на відкритому повітрі та з дотриманням дистанції між вірянами. Також Рада Церков Львова дала рекомендації щодо святкування Вербної неділі та Великодня.

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