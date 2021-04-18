ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині за добу — менше пів тисячі хворих на коронавірус

Юлія Осим

|

Станом на ранок неділі, 18 квітня, на Львівщині зареєстровано 122 907 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, за останню добу виявлено 461 нового хворого, з них 168 — львів’яни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За попередню добу лабораторії провели 1 123  досліджень на коронавірус методом ПЛР. Відтак, з них 461 виявилися позитивними. За весь час в області здійснено 449 553 лабораторних дослідження.

Станом на ранок 18 квітня у закладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями  перебуває  952 особи, з них 896 ковідних пацієнтів. У реанімації знаходиться 64 особи, до апаратів ШВЛ під’єдано 29 осіб.

Зазначимо, що упродовж минулої доби у заклади Львова поступило 42 осіб з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби, натомість виписано 13 осіб.

Реклама партнерів

Так, станом на ранок 8-ій міській клінічній лікарні перебуває 228 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні — 144 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 453 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні — 100 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні — 7 пацієнтів, у пологовому — 20 пацієнтів.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 122 907 осіб (+461 особа за добу). Від ускладнень внаслідок інфекції померли 3 024 людини (+17 осіб за добу). Натомість одужали від COVID 89 278 осіб (+360 осіб за добу).

Також на коронавірус захворіли 2 518 медичних працівників Львова, з них 205 перебуває на амбулаторному лікуванні, 72 осіб — на стаціонарному лікуванні, 2 229 (88,5%) осіб — одужали, 12 хворих — померли.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Нещодавно Львівщина встановила абсолютний рекорд за кількістю нових хворих: за добу 1 квітня коронавірус підтвердили у 1668 людей. У ЛОДА кажуть, що так багато хворих виявили, бо лабораторії зробили найбільшу за час пандемії кількість ПЛР-тестів.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...