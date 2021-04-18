На Львівщині за добу — менше пів тисячі хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі, 18 квітня, на Львівщині зареєстровано 122 907 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, за останню добу виявлено 461 нового хворого, з них 168 — львів’яни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За попередню добу лабораторії провели 1 123 досліджень на коронавірус методом ПЛР. Відтак, з них 461 виявилися позитивними. За весь час в області здійснено 449 553 лабораторних дослідження.

Станом на ранок 18 квітня у закладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 952 особи, з них 896 ковідних пацієнтів. У реанімації знаходиться 64 особи, до апаратів ШВЛ під’єдано 29 осіб.

Зазначимо, що упродовж минулої доби у заклади Львова поступило 42 осіб з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби, натомість виписано 13 осіб.

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Так, станом на ранок 8-ій міській клінічній лікарні перебуває 228 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні — 144 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 453 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні — 100 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні — 7 пацієнтів, у пологовому — 20 пацієнтів.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 122 907 осіб (+461 особа за добу). Від ускладнень внаслідок інфекції померли 3 024 людини (+17 осіб за добу). Натомість одужали від COVID 89 278 осіб (+360 осіб за добу).

Також на коронавірус захворіли 2 518 медичних працівників Львова, з них 205 перебуває на амбулаторному лікуванні, 72 осіб — на стаціонарному лікуванні, 2 229 (88,5%) осіб — одужали, 12 хворих — померли.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Нещодавно Львівщина встановила абсолютний рекорд за кількістю нових хворих: за добу 1 квітня коронавірус підтвердили у 1668 людей. У ЛОДА кажуть, що так багато хворих виявили, бо лабораторії зробили найбільшу за час пандемії кількість ПЛР-тестів.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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