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На Львівщині за добу від коронавірусу померли 24 людини

Юлія Осим

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Саном на ранок понеділка, 12 квітня на Львівщині виявили 590 нових хворих на коронавірус. Від ускладнень внаслідок інфекції  24 людини померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За попередню добу в області провели 1 318 досліджень на коронавірус, з них 590 – позитивні.

Від початку пандемії на Львівщині COVID-19 підтвердили у 117 739 осіб.

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Померли – 2 872 людей (+24 за останню добу). Одужали від коронавірусної інфекції – 85 713 осіб (+388 за минулу добу).

Зокрема, у розрізі районів найбільше хворих виявили у Львівському районі –  448, з яких 410 осіб – мешканці м. Львова. Ще 47 – у Стрийському, 45 – у Дрогобицькому, 38 – у Золочівському та 12 – у Яворівському. Жодного випадку інфікування за минулу добу не підтвердили у Червоноградському та Самбірському районах.

Кількість хворих, які лікуються у міських та обласних медзакладах, станом на ранок 12 квітня:

  • у 8-ій міській клінічній лікарні – 279 пацієнтів;
  • у 1-ій міській клінічній лікарні – 161 пацієнт;
  • у лікарні швидкої медичної допомоги – 565 пацієнтів;
  • у 5-тій міській клінічній лікарні – 108 пацієнтів;
  • у 4-тій міській лікарні – 6 пацієнтів;
  • у пологовому – 25 пацієнток.

Загалом у стаціонарах перебуває 1 144 особи: 1094 з них має Covid-19, 66 – у реанімації, 26 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступила 41 особа, виписано – 28.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Нещодавно Львівщина встановила абсолютний рекорд за кількістю нових хворих: за добу 1 квітня коронавірус підтвердили у 1668 людей. У ЛОДА кажуть, що так багато хворих виявили, бо лабораторії зробили найбільшу за час пандемії кількість ПЛР-тестів.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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