На Львівщині за добу від коронавірусу померли 24 людини

Саном на ранок понеділка, 12 квітня на Львівщині виявили 590 нових хворих на коронавірус. Від ускладнень внаслідок інфекції 24 людини померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За попередню добу в області провели 1 318 досліджень на коронавірус, з них 590 – позитивні.

Від початку пандемії на Львівщині COVID-19 підтвердили у 117 739 осіб.

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Померли – 2 872 людей (+24 за останню добу). Одужали від коронавірусної інфекції – 85 713 осіб (+388 за минулу добу).

Зокрема, у розрізі районів найбільше хворих виявили у Львівському районі – 448, з яких 410 осіб – мешканці м. Львова. Ще 47 – у Стрийському, 45 – у Дрогобицькому, 38 – у Золочівському та 12 – у Яворівському. Жодного випадку інфікування за минулу добу не підтвердили у Червоноградському та Самбірському районах.

Кількість хворих, які лікуються у міських та обласних медзакладах, станом на ранок 12 квітня:

у 8-ій міській клінічній лікарні – 279 пацієнтів;

у 1-ій міській клінічній лікарні – 161 пацієнт;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 565 пацієнтів;

у 5-тій міській клінічній лікарні – 108 пацієнтів;

у 4-тій міській лікарні – 6 пацієнтів;

у пологовому – 25 пацієнток.

Загалом у стаціонарах перебуває 1 144 особи: 1094 з них має Covid-19, 66 – у реанімації, 26 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступила 41 особа, виписано – 28.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Нещодавно Львівщина встановила абсолютний рекорд за кількістю нових хворих: за добу 1 квітня коронавірус підтвердили у 1668 людей. У ЛОДА кажуть, що так багато хворих виявили, бо лабораторії зробили найбільшу за час пандемії кількість ПЛР-тестів.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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