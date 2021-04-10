На Львівщині – 1342 нових хворих на covid, ще 35 людей померли

Станом на ранок 10 квітня на Львівщині виявили 1342 нових хворих на коронавірус, ще 35 людей померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 2580 досліджень на коронавірус, з них – 1342 позитивних.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 116 429 осіб.

Померло – 2 832 людей (+35 за останню добу). Одужали від коронавірусної інфекції – 85 191 особа (+954 за добу).

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Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Нещодавно Львівщина встановила абсолютний рекорд за кількістю нових хворих: за добу 1 квітня коронавірус підтвердили у 1668 людей. У ЛОДА кажуть, що так багато хворих виявили, бо лабораторії зробили найбільшу за час пандемії кількість ПЛР-тестів.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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