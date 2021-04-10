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Covid-лікарні Львівщини заповнені на 69%

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 10 квітня стаціонари Львівщини на 69% заповнені хворими на коронавірусу інфекцію.Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зараз у стаціонарах Львівщини перебуває 3380 осіб з коронавірусом. За даними ЛОДА, лікарні на 69,69% заповнені хворими на COVID. З них реанімації – 242 людина, ще 66 осіб на апаратах ШВЛ.

Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 209
  • у Центрі легеневого здоров’я – 289
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 336
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 24
  • в обласній клінічній лікарні – 43
  • у Лікарні швидкої допомоги – 566
  • у 1 міській лікарні – 164
  • у 5 міській лікарні- 110
  • у 8 міській лікарні- 265
  • у 1-му пологовому будинку – 24
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ “Укрзалізниця» – 107
  • у Стрийській міській лікарні – 183
  • у Стебницькій міській лікарні – 144
  • у Рудківській лікарні – 90
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 198
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 95
  • у Сокальській районній лікарні – 68
  • у Жовківській районній лікарні – 58
  • у Жидачівській районній лікарні – 86
  • у Самбірській районній лікарні – 45
  • у Буській районній лікарні – 90
  • у Пустомитівській районній лікарні – 69
  • у Перемишлянській районній лікарні – 77
  • у Старосамбірській районній лікарні – 40

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

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Нещодавно Львівщина встановила абсолютний рекорд за кількістю нових хворих: за добу 1 квітня коронавірус підтвердили у 1668 людей. У ЛОДА кажуть, що так багато хворих виявили, бо лабораторії зробили найбільшу за час пандемії кількість ПЛР-тестів.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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