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«Майже всі – кисневозалежні»: у Винниківському госпіталі розповіли про стан пацієнтів

Ольга Денисяка

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Середній вік пацієнтів з covid, яких госпіталізовують до Винниківського госпіталю – 45-50 років і більшість з них є кисневозалежними. Так, станом на ранок 9 квітня у госпіталі перебувають 353 пацієнти з коронавірусом, з них 292 – залежні від кисню. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих ім. Ю. Липи Максим Прикупенко, передає кореспондент Львівського порталу.

Наразі в медзакладі перебувають 353 пацієнти, з них 292 – кисневозалежні, 25 – в реанімації, ще 12 – на апаратах ШВЛ.

За словами медика, зараз у госпіталі заповнено 50% ліжок від загальної кількості виділених для пацієнтів з коронавірусм. Щодня до лікарні госпіталізовують близько 25-30 пацієнтів і стільки ж виписують.

Також він вкотре наголосив, що коронавірус помолодшав і середній вік пацієнтів 45-50 років.

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«Коронавірус помолодшав і досить велика кількість пацієнтів молодого віку. Середній вік пацієнта – 45-50 років. До лікарні потрапляють переважно кисневозалежні пацієнти, до прикладу зараз у нас 353 пацієнти, з них 292 перебувають на кисневій підтримці – це і стаціонарний кисень і кисневі апарати. Впродовж останнього тижня ми щодня виписуємо 25-30 пацієнтів і стільки ж госпітаолізовуємо», – пояснює Максим Прикупенко.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Нещодавно Львівщина встановила абсолютний рекорд за кількістю нових хворих: за добу 1 квітня коронавірус підтвердили у 1668 людей. У ЛОДА кажуть, що так багато хворих виявили, бо лабораторії зробили найбільшу за час пандемії кількість ПЛР-тестів.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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