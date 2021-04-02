У МОЗ зафіксували історичний максимум дзвінків до «швидкої»

Наразі в Україні спостерігається історичний максимум звернень за екстреною медичною допомогою. Про це заявив керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги департаменту медпослуг МОЗу Олександр Данилюк, передає УП.

«Збільшення звернень за екстреною меддопомогою ми бачимо в основному від пацієнтів з ускладненим COVID-19, тому що, як правило, екстрена медична допомога не має таких різких стрибків, крім випадків сильної ожеледиці або поганих погодних умови, що сприяють травматизму. Станом на зараз у нас йде дуже різке зростання навантаження на систему екстреної медичної допомоги, тому пацієнти стають у чергу», – заявив Данилюк.

За його словами, станом на 31 березня було зафіксовано 35 705 звернень за номером 103 за екстреною меддопомогою. На ці звернення було 16 823 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, проведено 5 025 госпіталізацій.

«Схожа ситуація була в листопаді – на початку грудня 2020 року, але зараз вона набагато гірше», – сказав він.

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Разом з тим Данилюк зазначив, що «при збільшенні кількості пацієнтів з COVID-19 з’являється тенденція збільшення кількості звернень на 103, в тому числі тому, що у людей виникає паніка, і вони дзвонять на 103 просто проконсультуватися, замість дзвінка до сімейного лікаря».

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

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