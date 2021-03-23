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Конфлікт довкола поліклініки на Мазепи: що кажуть у міськраді Львові?

Вероніка Рой

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Сімейні лікарі поліклініки на вулиці Мазепи, 25 у Львові, де розгортають тимчасовий COVID-шпиталь, почали бити на сполох. Медики обурюються, що виконком міськради Львова передав їх поліклініку на баланс лікарні швидкої допомоги Львова. Вони переконані, що через цим рішенням лікарів можуть «виселити» з приміщення, а мешканці залишаться без належної медичної допомоги. У міськраді Львова заперечують та пояснюють, що це лише вимушений крок, аби розгорнути додаткові ліжкомісця для хворих на коронавірусу, передає Львівський портал.

У приміщеннях поліклініки на вулиці Мазепи, 25 у Львові, за рішенням міської комісії з питань ТЕБ і НС,  розгортають 150 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19. Роботи над облаштуванням там COVID-шпиталю розпочалися у суботу, 20 березня.

Сімейні лікарі не проти віддати частину поліклініки під COVID-відділення. Проте медики не згідні з рішенням виконавчого комітету Львівської міськради про передачу поліклініки на баланс лікарні швидкої медичної допомоги. Лікарі переконані, що через це вони можуть залишитися без роботи, а мешканці, котрі обслуговуються у закладі, без належної меддопомоги. Крім цього медики побоюються, що цим рішенням їх можуть «виселити» з приміщення.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко пояснив, що COVID-шпиталь розгортають у поліклініці на Мазепи через те, що вона найближче знаходиться до лікарні швидкої допомоги Львова. А рішення виконкому про передачу поліклініки було прийнято для того, щоб лікарня швидкої допомоги юридично мала змогу розпочати роботи у медзакладі та змогла підводити кисень і готувати палати. Також посадовець заперечує, що під приводом розгортання ліжкомісць для хворих на коронавірус поліклініку закриють.

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«Найближче до лікарні швидкої допомоги є поліклініка на Мазепи. Саме тому її і обрали. Там роботи розпочались вже в суботу… Поліклініка як була, так і залишається на Мазепи, 25. Вона як була, так і залишається і буде комунальною міською поліклінікою! Жодного рішення про закриття поліклініки не ухвалювалось і не планується ухвалювати. Рішення про постановку на баланс приміщення зроблено, щоб лікарня швидкої допомоги, на базі якої розгортають тимчасовий шпиталь, юридично мала змогу розпочати роботи і могла підводити кисень та готувати палати», – пояснює посадовець.

Андрій Москаленко запевняє, що жодного медика поліклініки звільняти не збираються, а мешканці, котрі обслуговуються у закладі, надалі отримуватимуть належну медичну допомогу.

«Жодного медика не буде звільнено. Всі працівники, зокрема сімейні лікарі, працюватимуть. Всі їхні декларації, що підписані з мешканцями в межах пакету з НСЗУ, залишаються діючі. В цьому плані нічого не змінюється. Єдина незручність, яка може виникнути на час розгортання нових ліжкомісць – це те, що кабінети прийому сімейних лікарів можуть змінити локацію», – каже заступник міського голови.

Міський голова Львова Андрій Садовий раніше дійсно говорив, що у приміщеннях поліклініки, де знаходяться сімейні лікарі, можуть також облаштувати додаткові ліжка для хворих на коронавірус. Натомість медиків планують «пересилити» у сусідню будівлю, де облаштують амбулаторію сімейної медицини. Міський голова запевнив, що зараз ведуться перемовини з приватним власником будівлі.

«Якщо ми станом на суботу [20 березня] думали зупинитись на орієнтовно 150 ліжках в окремому приміщенні, де вже курсанти Університету безпеки життєдіяльності почали демонтажні роботи, то в потім ми прийняли рішення вивільняти ще приміщення, де знаходяться сімейні лікарі. Ми знайшли можливість – поруч є двоповерхова будівля, яка на фінальній стадії ремонту, ми там облаштуємо амбулаторію сімейної медицини. Ми домовляємось з приватним власником цієї будівлі і всі лікарі отримають набагато кращі умови праці, це буде єдиний комплекс», – пояснював Андрій Садовий.

Заступник міського голови Андрій Москаленко додав, що керівницею тимчасового шпиталю на Мазепи, 25 призначено Катерину Похожай.

«Пані Катерина є діючою завідувачкою відділення цієї ж поліклініки. Вона поєднуватиме дві посади. І лише її рішення будуть виконуватись» – додав він.

Нагадаємо, у Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові створять додаткові шпиталі на 700 ліжок, які будуть розгорнуті на базі львівських поліклінік. На облаштування тимчасових шпиталів з бюджету міста скеровано 18 млн грн. На першому етапі Львів планує залучити 366 ліжок. Також у Львові вже шукають резерв ліжко-місць у лікарнях для хворих на коронавірус. 

Крім цього у Львові не хватає лікарів для лікування хворих на коронавірус. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

Нагадаємо, у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжко-місць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

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