COVID-стаціонар у поліклініці на Мазепи: лікарям взамін обіцяють окрему амбулаторію

В поліклініці на вулиці Мазепи у Львові розгортають тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус. Натомість медиків планують «пересилити» у будівлю поруч, де міськрада облаштує амбулаторію сімейної медицини. Про це під час брифінгу 22 березня повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Львівський портал.

Спершу у поліклініці на вулиці Мазепи планували розгорнути 150 ліжок для хворих на коронавірус. Проте згодом вирішили вивільнити для пацієнтів з COVID ще й приміщення, де знаходяться сімейні лікарі. Їх планують «пересилити» у сусідню будівлю, де облаштують амбулаторію сімейної медицини. Міський голова запевнив, що про це зараз домовляються з приватним власником будівлі.

«Якщо ми станом на суботу [20 березня] думали зупинитись на орієнтовно 150 ліжках в окремому приміщенні, де вже курсанти Університету безпеки життєдіяльності почали демонтажні роботи, то в суботу ми прийняли рішення вивільняти ще приміщення, де знаходяться сімейні лікарі. Ми знайшли можливість – поруч є двоповерхова будівля, яка на фінальній стадії ремонту, ми там облаштуємо амбулаторію сімейної медицини. Ми домовляємось з приватним власником цієї будівлі і всі лікарі отримають набагато кращі умови праці, це буде єдиний комплекс. Бо сьогодні має бути максимальна координація. Ми навіть на виконкомі прийняли рішення ургентно вибудувати місток з тої площі, де є лікарня швидкої допомоги, на один з корпусів поліклініки на вул. Мазепи», – пояснив Андрій Садовий.

Він наголосив, що зараз потрібно максимально задіяти медичну інфраструктуру.

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«На корпус на вул. Мазепи, який ми почали робити, треба ще десь місяць, а ті кабінети, де є сімейні лікарі, можна зробити за два-три дні. Що має бути в першу чергу? Ліжко, де можна покласти хворого на лікування. Маючи велику медичну інфраструктуру, ми повинні задіяти її максимально. Наприклад, у нас було приміщення сихівської поліклініки у 8-ій лікарні, її вивільнили. Сьогодні я туди поїду подивлюсь, як там облаштовують 40-50 ліжок. Також 8-ма лікарня розглядає можливість перепрофілювати великий конференц-зал», − додав міський голова.

У Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові створять додаткові шпиталі на 700 ліжок, які будуть розгорнуті на базі львівських поліклінік. На облаштування тимчасових шпиталів з бюджету міста скеровано 18 млн грн. На першому етапі Львів планує залучити 366 ліжок. Також у Львові вже шукають резерв ліжко-місць у лікарнях для хворих на коронавірус.

Крім цього у Львові не хватає лікарів для лікування хворих на коронавірус. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

Нагадаємо, у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжко-місць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Станом на ранок понеділка, 22 березня, Covid-19 лабораторно підтверджено у 94 474 мешканців Львівщини. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 937 нових інфікувань.

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