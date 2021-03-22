Ліжка в аудиторіях медуніверситету. У Львові шукають резерв у лікарнях для хворих на Covid

У Львові через ріст кількості хворих на коронавірус збільшують кількість ліжко-місць у лікарнях. Зокрема, додаткові ліжка хочуть розгорнути в аудиторіях медуніверситету на базі лікарні швидкої медичної допомоги, а також збільшити кількість місць у дитячій лікарні на вулиці Пилипа Орлика. Відповідне рішення було прийняте 22 березня під час міської комісії ТЕБ і НС, передає Львівський портал.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що завантаженість лікарень Львова з кожним днем збільшується. Протягом неділі у львівські лікарні було госпіталізовано 63 хворих з коронавірусом, а виписано лише трьох.

«В суботу зранку по області ми мали 338 хворих (госпіталізованих за добу, – ред.). Це екстра неординарний ріст. Ми терміново зібрали нараду усіх головних лікарів та почали шукати локації, де можна на перспективу облаштувати місця», – зазначив міський голова.

У зв’язку з ростом хворих у Львові роблять резерв ліжко-місць для хворих на коронавірус. Додаткові місця хочуть розгорнути в аудиторіях медуніверситету на базі лікарні швидкої медичної допомоги. Крім цього мерія звернулася у залізничну лікарню, аби там теж приймали хворих на коронавірус. Андрій Садовий повідомив, що вони готові приймати у себе хворих, але місто передасть їм необхідну кількість кисневих концентраторів.

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«Я мав розмову з ректором Львівського медичного університету. Як відомо, у наші лікарні швидкої медичної допомоги є багато кабінетів та аудиторій, які використовують для навчального процесу. Я попросив максимально звільнити усі приміщення, аби там розмістити ліжка. Кисень у нас є, ми маємо свою станцію. Ще один із наших резервів – приміщення екстренки, адмінкорпус, де перебувають бухгалтери ІТ-фахівці. Ми домовилися з областю, що вони за потреби перейдуть в сусідню 97-му школу. Школа поставилася з розумінням до цього, бо зараз канікули», – зазначив мер.

Крім цього збільшать кількість ліжко-місць у поліклініці на вулиці Мазепи та у дитячій лікарні на Орлика.

«У Львові збільшуємо кількість ліжок у поліклініці на вулиці Мазепи. Ми говорили про 150. Думаю, там можна буде розташувати ще мінімум 100 ліжок. Також звернулись до НСЗУ та МОЗу з проханням внести дитячу лікарню на Орлика до переліку медзакладів, які лікують дітей, що хворі на коронавірус. Там можна облаштувати 100 ліжок для дітей», – додав міський голова.

У Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові створять додаткові шпиталі на 700 ліжок, які будуть розгорнуті на базі львівських поліклінік. На облаштування тимчасових шпиталів з бюджету міста скеровано 18 млн грн. На першому етапі Львів планує залучити 366 ліжок.

Крім цього у Львові не хватає лікарів для лікування хворих на коронавірус. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

Нагадаємо, у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжко-місць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Станом на ранок понеділка, 22 березня, Covid-19 лабораторно підтверджено у 94 474 мешканців Львівщини. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 937 нових інфікувань.

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