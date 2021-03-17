Посилений карантин у Львові: як працюватиме громадський транспорт?

З п’ятниці, 19 березня, у Львові посилюють карантинні обмеження. Громадський транспорт у місті працюватиме, проте поки що невідомо, в якому саме режимі.

Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу 17 березня зауважив, що громадський транспорт у Львові під час посиленого карантину курсуватиме. Разом з тим міський голова наголосив на важливості маскового режиму під час перевезень.

«Важливо, що був посилений масковий режим. Громадський транспорт працюватиме, бо нам треба перевозити медиків, людей, що працюють на підприємствах. У мене прохання до львів’ян з розумінням віднестися до карантину та максимально обмежити фізичні контакти», – зазначив Садовий.

Своєю чергою, керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів Львівському порталу повідомив, що наразі напрацьовують точний механізм, за яким працюватиме громадський транспорт у Львові під час посиленого карантину.

Реклама партнерів

«Зараз напрацьовуємо механізм роботи громадського транспорту під час посиленого карантину у Львові. Ми працюємо над цим питанням разом із перевізниками. Обіцяємо озвучити більш детально вже завтра», – повідомив посадовець.

Як повідомляв Львівський портал, з 19 березня на території Львівської ОТГ посилюють карантинні обмеження. Щонайменше на тиждень припиняють роботу заклади культури, ресторани та кафе працюватимуть на виніс, а масові заходи переносять. З усіма обмеженнями можна ознайомитися за посиланням.

Посилення карантину викликане стрімким зростанням кількості хворих на COVID у Львові та області. За добу 15 березня на Львівщині вперше за весь час пандемії виявили більше тисячі нових хворих. А у Львові захворюваність на коронавірус зросла на 30%.

Через складну ситуацію з Covid-19 у Львові збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. Під covid-шпиталі також хочуть віддати й приміщення медуніверситету та медичного коледжу. На це витратять 18 млн грн.

Станом на ранок 17 березня в стаціонарах області перебувають 2357 хворих, що становить 59,60%. Два медзаклади (Центр легеневого здоров’я та обласна інфекційна лікарня) заповнені на 94%.

Із такими показниками завантаженості лікарень Львівська область – на порозі «червоної» карантинної зони, яка фактично принесе повний локдаун. Про те, що область от-от перейде у «червону» зону вже кілька разів заявляв і очільник МОЗ Максим Степанов, впевнені у такому варіанті розвитку подій і у Львівській ОДА.

Яких саме обмежень чекати від «червоної зони», читайте за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.