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Під covid-шпиталь у Львові планують віддати приміщення медуніверситету

Наталя Дуляба

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Міська комісія ТЕБ і НС затвердила перелік поліклінік, де облаштують перші 366 додаткових ліжок для хворих на коронавірус. Також covid-шпиталі планують відкрити у приміщеннях Львівського медуніверситету та медичного коледжу, що діє при лікарні швидкої допомоги. Про це у вівторок, 16 березня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Через складну ситуацію з Covid-19 у Львові збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це витратять 18 млн грн. 

Зараз міська комісія ТЕБ і НС затвердила перелік поліклінік, де облаштують перші 366 додаткових ліжок:

  • поліклініка 8-ої лікарні – 36 ліжок
  • поліклініка на вул. Мазепи – 150 ліжок
  • поліклініка на Симоненка – 70 ліжок
  • поліклініка на Сихові – 60 ліжок
  • поліклініка на Бой-Желенського – 50 ліжок

За словами Андрія Садового, до облаштування тимчасових шпиталів планують залучити працівників будівельних компаній. Перші роботи у поліклінках мають стартувати вже найближчими днями, а завершити їх хочуть через два тижні, тобто орієнтовно на початку квітня.

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Водночас під covid-шпиталі у Львові планують віддати ще й приміщення медуніверситету та медичного коледжу.

«Рішенням комісії ТЕБ і НС ми дали позицію медичному коледжу, який працює в лікарні швидкої допомоги, і медичному університету, щоб вони тимчасово звільнили свої кабінети, аби ми там також могли облаштовувати ліжка для хворих. Рішення дуже непросте, але й ситуація також», – наголосив Андрій Садовий.

Зазначимо, зараз у лікарнях Львова є 1300 ліжок для хворих на коронавірус, половина із яких вже є зайнята. З облаштуванням тимчасових шпиталів ліжок загалом має стати 2000.

Нагадаємо, у Львові захворюваність на коронавірус зросла на 30%. За останню добу на Львівщині вперше за весь час пандемії виявили більше тисячі нових хворих.

Тим часом стаціонари Львівщини завантажені пацієнтами із Covid на 58%. Один із медзакладів, Центр легеневого здоров’я, досяг критичної позначки завантаженості – 94%.

Із такими показниками завантаженості лікарень Львівська область – на порозі «червоної» карантинної зони, яка фактично принесе повний локдаун. Про те, що область от-от перейде у «червону» зону вже кілька разів заявляв і очільник МОЗ Максим Степанов, впевнені у такому варіанті розвитку подій і у Львівській ОДА.

Яких саме обмежень чекати від «червної зони», читайте за посиланням.

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