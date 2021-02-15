Начальник Нацполіції Львівщини подав у відставку

Василь Віконський звільнився з посади начальника Національної поліції Львівщини. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

У вівторок, 16 лютого, у Нацполіції Львівщини відбудеться призначення нового очільника.

За неофіційною інформацією, ним стане 38-річний Олександр Шляховський, який до цього очолював Нацполіцію Закарпатської області. Також він був заступником начальника Нацполіції Київщини та відповідав за роботу кримінальної поліції.

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Зазначимо, 39-річний Василь Віконський очолив Нацполіцію Львівщини у вересні 2019 року. Із ним пов’язано чимало скандалів, зокрема й у Львові.

Під час перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції. На свій захист Віконський стверджував, що не пройшов переатестацію у 2015 році через те, що займався підготовкою бійців у зону ООС, а не своєю профпідготовкою.

Також відомо, що 38-річний Василь Віконський з 2003 року пропрацював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах: від старшого сержанта до капітана. А з березня 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

Через такі пікантні деталі у біографії перед офіційним представленням Віконського як начальника поліції Львівщини активісти зібрались на пікет, під час якого вимагали не призначати його на цю посаду. Згодом ексглава Нацполіції України пояснив, чому «поставив» саме Василя Віконського.

Менше ніж через місяць після призначення Василь Віконський потрапив у новий скандал через силовий розгін поліцейськими людей, які блокували перевезення російського вугілля у Соснівці. Через це ексголова Львівської ОДА Маркіян Мальський закликав Віконського піти у відставку. Таку ж позицію зайняла і Львівська облрада.

Натомість очільник Наполіції Львівщини переклав відповідальність за сутички у Соснівці на місцеву владу та керівництво вугільного підприємства. Активісти у Львові неодноразово влаштовували протести проти Віконського. Його звільнення під Офісом президента та МВС вимагали також й мешканці Львівщини разом із депутатами облради.

Також Координаційна рада учасників бойових дій звинуватила Василя Віконського у зв’язках із кримінальним авторитетом.

Львівський портал нещодавно писав, що колишні працівники Нацполіції Львівщини заявляють, як із приходом Віконського почали звільняти тих, хто задає зайві питання.

Зазначимо, що у своїй декларації за 2019 рік Віконський вказав, що заробив майже 630 тисяч гривень: 397 476 грн він отримав у Нацполіції Хмельниччини, а ще 240 856 грн заробив на посаді начальника Нацполіції Львівщини.

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