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Затриманих блокувальників російського вугілля оштрафують та пообіцяли відпустити

Андрій Котенський

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Затриманих блокувальників російського вугілля на Львівщині, очікує штраф та їх обіцяють відпустити на волю. Про це йдеться у зверненні очільника поліції Львівщини Василя Віконського до представників органів місцевого самоврядування та керівництва вугільного підприємства у зв’язку з блокуванням залізничної колії, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За словами керівника поліції Львівщини, поліція розблокувала колію, але тепер справа вирішення конфлікту за місцевою владою та керівництвом вугільного підприємства.

«Враховуючи, що питання переросло в політичну площину, звертаюся до місцевої влади та керівництва вугільного підприємства негайно вирішити свої спірні питання. Поліція розблокувала шляхи, тепер ви повинні знайти вирішення проблеми. Запрошені до поліції громадяни будуть встановлені, порушники оштрафовані і всіх їх відпустять», – повідомив Василь Віконський.

Як раніше повідомляв Львівський портал, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині. Вагони із написом РЖД на станції Соснівка активісти помітили 1 вересня. Відтоді протестувальники цілодобово чергували на станції.

За даними штабу блокади торгівлі з окупантами, силовики силою розігнали та заарештувала ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області.

Поліція уточнила, що затримала 28 учасників блокади колії на Львівщині.

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