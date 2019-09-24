Звільнити, а не відсторонити. Львівська обласна рада змінила свою позицію щодо Віконського

Депутати облради сьогодні, 24 вересня, під час позачергової сесії вирішили підтримати позицію активістів, які прийшли у сесійну залу, щодо вимоги звільнити керівника поліції Львівщини, а не просто відсторонити його на час розслідування. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

Під час розгляду питань порядку денного депутат облради Михайло Нискогуз запропонував повернутися до проголосованого звернення, де депутати вимагали у керівництва Нацполіції та МВС відсторонити з посади очільника поліції області Василя Віконського через силовий розгін протесту ветеранів АТО/ООС, шахтарів, місцевих мешканців, які блокували вагони з російським вугіллям у Соснівці. Відтак наголосив на необхідності проголосувати за звільнення головного поліцейського Львівщини.

«Зважаючи на той ступінь резонансу з приводу нашого неголосування за заклик відставки керівника поліції Львівщини, просимо повернутися до цього питання», – зазначив Михайло Нискогуз.

На трибуну вийшли активісти, після чого оголосили десятихвилинну перерву.

Відтак депутатам вдалося досягнути консенсусу у цьому питанні і вони проголосували за оновлений варіант звернення, де йде мова про звільнення Василя Віконського.

«Вимагаємо притягнути до відповідальності за перевищення службових повноважень працівників підрозділів «ТОР» ГУ НП у Львівській області, звільнити із займаної посади начальника ГУ НП у Львівській області Василя Віконського та засудити протидії щодо громадян України, зокрема мешканців Соснівки та учасників АТО/ООС, за забезпечення нормального функціонування шахт», – мовиться у новому зверненні до президента, голови ВР, прем’єр-міністра, генпрокурора, міністра внутрішніх справ, керівника ДБР.

Зазначимо, сьогодні Львівська обласна рада під час позачергового засідання сесії ухвалила звернення, засудивши дії правоохоронців, які розігнали пікетувальників, що блокували вагони з російським вугіллям на залізничній станції «Соснівка». Також у їхній заяві йде мова про те, щоб на час розслідування відсторонити від займаної посади начальника ГУНП у Львівській області Василя Віконського.

Крім цього, сьогодні вранці під час апаратної наради голова Львівської ОДА Маркіян Мальський закликав нового очільника поліції Львівщини Василя Віконського піти з посади.

Як відомо, вагони із написом РЖД на станції Соснівка активісти помітили ще 1 вересня. Відтоді протестувальники там чергували цілодобово. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині.

За інформацією Штабу блокади торгівлі з окупантами, у суботу, 21 вересня, силовики силою розігнали та заарештували частину ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області. Поліція уточнила, що затримала 28 учасників блокади колії на Львівщині. Затриманих оштрафують та обіцяють відпустити.

Водночас за словами керівника поліції Львівщини Василя Віконського, уся відповідальність вирішення конфлікту лежить на місцевій владі та керівництві вугільного підприємства.

Згодом стало відомо, що блокаду вагонів з вугіллям відновили.

Через силовий розгін протестувальників Червоноградська міська рада звернулася до президента, парламенту й прокуратури. У листі вона закликала звільнити Василя Віконського із займаної посади.

Як повідомляв Львівський портал, 38-річний Василь Віконський очолив Нацполіцію Львівщини на початку вересня. До цього він був керівником поліції Хмельниччини, а з 2003 року працював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах. У березні 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

Через таке минуле Віконського у Львові протестували активісти, які вимагали не призначати нового керівника поліції області, а спочатку обговорити всіх кандидатів на цю посаду на громадських слуханнях. На ці заяви голова Нацполіції України Сергій Князєв відповів, що законодавство не передбачає такої процедури. Також Князєв сказав, що особисто відповідає за призначення Василя Віконського очільником Нацполіції Львівщини.

У процесі перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції. Під час свого офіційного представлення у Львові Віконський пояснив журналістам, чому не зміг пройти переатестацію.

Фото: Главком