Координаційна рада учасників бойових дій звинувачує Віконського у зв’язках з кримінальними авторитетами

Координаційна рада учасників бойових дій Львівщини наполягає на звільненні голови Нацполіції Львівщини Василя Віконського, звинувачуючи його у зв’язках з кримінальними авторитетами. Відповідну заяву сьогодні, 7 жовтня, її представники оприлюднили під час пресконференції, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначається, попри численні протести і звернення до високопосадовців, нема ніякої реакції щодо силового розгону блокувальників російського вугілля у Соснівці, яким керував очільник обласної поліції.

«Два тижні минуло з моменту силового розгону мирних мітингувальників у Соснівці є осудливе рішення обласних депутатів та депутатів трьох районних рад, які вимагають розслідування, покарання винних і звільнення начальника Нацполіції Львівської області . Є публічне звернення представника президента в області до начальника Нацполіції піти у відставку. В територіальному управлінні ДБР, розташованому у Львові, відкрито кримінальне провадження про вчинення очільником Нацполіції Василем Віконським кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 ККУ, а саме перевищення влади або службових повноважень. Були протести і чисельні звернення до президента України і Кабміну, але жодної реакції з Києва нема», – мовиться у заяві.

Окрім цього Координаційна рада учасників бойових дій Львівщини заявила про те, що будь-хто із учасників протистояння з керівником Нацполіції Львівщини може повторити долю Катерини Гандзюк.

«Тому що правоохоронець, який безпринципно, відкрито зі застосуванням зброї і підручних засобів розганяє цивільне населення, маючи, судячи з вище сказаного, всю повноту влади, бойовий досвід і розв’язані руки за підтримки криміналу, може тихо позбутися кожного із нас», – наголошують вони.

Представники ради стверджують, що «30 вересня напередодні нашої масштабної акції протесту Василь Віконський мав зустріч з кримінальними авторитетами , на якій обговорювались методи впливу на громадських активістів, які наполегливо вимагають його відставки». Однак наразі вони відмовляються називати конкретні імена осіб, з якими, за їхніми словами, зустрічався Василь Віконський.

При цьому представники Координаційної ради учасників бойових дій Львівщини наголошують, що готові вдаватися до більш радикальних дій, якщо після завтрашньої апаратної наради у Львівській ОДА не нададуть чіткої відповіді щодо звільнення головного полісмена області.

«Щоб не допустити тихої розправи, ми вимушені оприлюднити цю інформацію і вимагати від правоохоронних органів розслідування цієї інформації, а від президента, Кабміну негайної реакції…Ми ще раз наголошуємо, пане президенте! Областю керує злочинець в погонах. Якщо у вівторок представник президента на апаратній нараді не надасть чіткої відповіді щодо звільнення цього злочинця, ми залишаємо за собою право на більш радикальні дії. І вважатимемо, що розгін мітингувальників відбувався за наказом Авакова та Князєва. Якщо будь-яка неочікувана, неприємна ситуація станеться з будь-ким з львівських активістів, це буде на особистому сумлінні вас – Володимире Зеленський, та вас – Арсене Аваков, які попри обіцянки оновлення владних структур, намагаються реанімувати в поліції методи 90-их», – зауважують у зверненні члени координаційної ради.

Нагадаємо, вагони із написом РЖД на станції Соснівка активісти помітили ще 1 вересня. Відтоді протестувальники там чергували цілодобово. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині.

За інформацією Штабу блокади торгівлі з окупантами, у суботу, 21 вересня, силовики силою розігнали та заарештували частину ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області. Поліція уточнила, що затримала 28 учасників блокади колії на Львівщині. Згодом затриманих відпустили.

Через силовий розгін протестувальників Червоноградська міська рада звернулася до президента, парламенту й прокуратури. У листі вона закликала звільнити Василя Віконського із займаної посади. Відповідне звернення також прийняла і Львівська обласна рада.

Своєю чергою голова Львівської ОДА Маркіян Мальський закликав нового очільника поліції Львівщини Василя Віконського піти з посади.

Як відомо, 38-річний Василь Віконський очолив Нацполіцію Львівщини на початку вересня. До цього він був керівником поліції Хмельниччини, а з 2003 року працював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах. У березні 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

У процесі перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції. Під час свого офіційного представлення у Львові Віконський пояснив журналістам, чому не зміг пройти переатестацію.