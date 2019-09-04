Новопризначеного очільника поліції Львівщини Віконського зустріли пікетом

Сьогодні, 4 вересня, біля Головного управління Нацполіції у Львівській області, що на площі Генерала Григоренка, зібралися активісти та небайдужі львів’яни, які вимагають громадсього обговорення щодо призначення нового очільника поліції області. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

На місці зібралося кілька десятків представників ГО «Розвиток Громади» та «Рабів до раю не пускають».

Як відомо, сьогодні, 4 вересня, голова Національної поліції України Сергій Князєв представить нового начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як пише ZAXID.NET, цю посаду обійняв Василь Віконський, який досі очолював поліцію Хмельниччини.

Видання також зазначає, що про те, що поліцію Львівщини може очолити «колишній беркутівець» Василь Віконський, раніше повідомляли активісти у соцмережах.

«В колах поліцейських активно обговорюють хто може очолити поліцію Львівщини. Кажуть, що один із претендентів (з-поміж інших) – це Василь Віконський, який зараз очолює ГУ НП Хмельниччини. Гугл каже, що він колишній беркутівець і був звільнений під час атестації, але поновився через суд», – писала журналістка Вікторія Балицька.

«Як на мене – це призначення жорсткий тролінг Львівщини. Знаючи відношення львів’ян до «Беркуту» – призначати беркутівця керівником – це 80 левел!», – обурювалася львівська активістка Наталія Шелестак.

Відтак група представників різних громадських угруповань анонсувала акцію протесту біля будівлі ГУ Нацполіції Львівщини у зв’язку із призначенням на посаду керівника поліції Львівщини «колишнього беркутівця».

Раніше 38-річний полковник Василь Віконський працював начальником ГУ Нацполіції Хмельницької області, перед тим був заступником начальника ГУ НП в Івано-Франківській області.

За даними Depo.Хмельницький, Василь Віконський з 2003 року пропрацював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах – від старшого сержанта до капітана. З березня 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

3 1 грудня 2014 року Василь Віконський обіймав посаду заступника начальника УМВС з громадської безпеки, а з листопада 2015 року – заступника начальника ГУ НП в Івано-Франківській області.

Під час переатестації, в процесі реформи міліції у поліцію, атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак, через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції. Повідомляється також, що Віконський їздив у відрядження у зону АТО.