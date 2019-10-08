«Геть Віконського». Під обласне управління поліції принесли шини і запалили фаєри

Під стінами обласного управління Нацполіції у Львові влаштували акцію протесту під назвою «Геть злочинця Віконського зі Львова!». Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Біля управління зібралися десятки людей, вимагаючи у головного полісмена Львівщини Василя Віконського написати заяву на звільнення. Вони вигукували «Ганьба псам системи» та «Геть Віконського».

До входу в установу принесли шини. Пікетувальники переконані, що після силового розгону блокувальників російського вугілля у Соснівці Василь Віконський, який курував цим процесом, не може більше залишатися на цій посаді. Також вони стверджують, що очільник поліції Львівщини зустрічався із кримінальними авторитетами, щоб вплинути на громадських активістів.

«Віконський, вийди і доведи, що у тебе ще є залишки офіцерської честі. Попроси у людей вибачення і напиши заяву на звільнення», – наголосив учасник бойових дій, який брав участь у блокаді вугілля, Іван Ройко.

«Ця людина говорить, що має честь офіцера, що поважає АТОвців, а на наступний день, заздалегідь знаючи, дає наказ про силовий розгін зі залученням зброї та спецзасобів», – обурився представник Координаційної ради учасників бойових дій на Львівщині Сергій Лейченков.

Далі мітингувальники запалили фаєри.

Нагадаємо, вагони із написом РЖД на станції Соснівка активісти помітили ще 1 вересня. Відтоді протестувальники там чергували цілодобово. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині.

За інформацією Штабу блокади торгівлі з окупантами, у суботу, 21 вересня, силовики силою розігнали та заарештували частину ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області. Поліція уточнила, що затримала 28 учасників блокади колії на Львівщині. Згодом затриманих відпустили.

Через силовий розгін протестувальників Червоноградська міська рада звернулася до президента, парламенту й прокуратури. У листі вона закликала звільнити Василя Віконського із займаної посади. Відповідне звернення також прийняла і Львівська обласна рада.

Своєю чергою голова Львівської ОДА Маркіян Мальський закликав нового очільника поліції Львівщини Василя Віконського піти з посади.

Як відомо, 38-річний Василь Віконський очолив Нацполіцію Львівщини на початку вересня. До цього він був керівником поліції Хмельниччини, а з 2003 року працював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах. У березні 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

У процесі перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції. Під час свого офіційного представлення у Львові Віконський пояснив журналістам, чому не зміг пройти переатестацію.