Новий керівник поліції Львівщини розповів, чому не пройшов переатестацію

Новопризначений керівник Нацполіції Львівщини Василь Віконський вважає, що не пройшов переатестацію у 2015 році через те, що займався підготовкою бійців у зону ООС, а не своєю профпідготовкою. Про це він розповів сьогодні, 4 вересня, під час офіційного представлення у Львові особовому складу та громадськості, передає кореспондент Львівського порталу.

Віконський розповів, що з 2014 року воював на Донбасі, а коли повертався на ротацію додому, на Івано-Франківщину, займався підготовкою військових, з якими згодом їхав на схід. З 1 грудня 2014 року його призначили заступником начальника МВС Франківщини з громадської безпеки, і навіть обіймаючи цю посаду, він весь час проводив не робочому кабінеті, а на полігоні. Зі слів поліцейського його слів, саме це не дозволило йому зосередитись на своїй профпідготовки.

«Будучи заступником начальника УМВС з громадської безпеки, я весь час я проводив на полігоні. Це той самий підбір бійців, їхнє навчання та відповідальність за їхнє повернення додому… У 2015 році мене призначають на посаду заступника начальника Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області, тоді ж восени я проходив комісію. Мав прийти атестацію – приїхав. Мені задали запитання як заступнику, бо всюди ж написано, що я заступник навчальника. Я пояснював, чому я не можу чітко відповідати на питання, а відповідаю поверхнево. Зрештою, мені сказали: «Дякуємо, нам такі люди не потрібні в поліцї». Я теж їм подякував і вийшов із кабінету», – розповів Василь Віконський.

Зазначимо, що під час перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції.

Також відомо, що 38-річний Василь Віконський з 2003 року пропрацював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах: від старшого сержанта до капітана. А з березня 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

Через такі пікантні деталі у біографії сьогодні, 4 вересня, перед офіційним представленням Віконського під Головним управлінням Нацполіції Львівщини активісти зібрались на пікет. Вони вимагали не призначати нового керівника поліції області, а спочатку обговорити всіх кандидатів на цю посаду на громадських слуханнях. На ці заяви окремих львів’ян очільник Нацполіції України Сергій Князєв відповів одностайно: законодавство не передбачає такої процедури. Він також пояснив, чому призначив колишнього «беркутівці» Віконського головним поліцейськи Львівщини. Детальніше про це читайте за посиланням.

Сам Василь Віконський підтвердив, що з 21 по 24 січня 2014 року разом із «Беркутом» перебував на Майдані. Втім вказівок, які надходили від вищого керівництва лише в усній формі, він не виконував. Також поліцейський додав, що упродовж лютого 2014-го, коли на Майдані масово вбивали людей, він був в Івано-Франківську.

Як повідомляв Львівський портал, попереднім очільником Нацполіції Львівщини був Валерій Середа, цю посаду він обіймав з кінця 2016 року. Тепер він став начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що звільняє його через «неналежну організацію роботи правоохоронців на місцях».

Фото: ngp-ua.info