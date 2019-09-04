Князєв пояснив, чому призначив колишнього «беркутівця» очільником поліції Львівщини

Новим головою Нацполіції Львівщини став 38-річний колишній «беркутівець» Василь Віконський. Сьогодні, 4 вересня, особовому складу та громадськості його представив очільник Нацполіції України Сергій Князєв і при цьому наголосив, що особисто відповідає за таке кадрове рішення. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Василь Віконський, який до 3 вересня цього року очолював Нацполіцію Хмельниччини, замінив Валерія Середу, який був головним поліцейським Львівської області з кінця 2016 року.

Під час представлення нового керівника Нацполіції Львівщини Сергій Князєв подякував Середі за роботу і відзначив, що той зумів зупинити відтік кадрів. Втім, за словами Князєва, поліція потребує ротації, тому зараз «потрібно робити наступний крок».

«Василь Віконський працював у підрозділі «Беркут» в Івано-Франківській області, достатньо ефетивно працював, паралельно навчався. 21 січня 2014 року за наказом керівника поліції Франківщини поїхав у Київ, очолив групу поліцейських спецназу. Але вже 24 січня весь івано-франківський беркут за наказом відбув назад у Франківськ. Не потрібно поширювати різні дописи (про Віконського, – ред), які зараз є у Львівській області. Не хвилюйтесь, я чітко і відповідально заявляю про таке кадрове рішення», – заявив Сергій Князєв.

Водночас він наголосив, що Василь Віконський зі «стройового офіцера» зміг стати ефективним менеджером, тому він зможе вирішити низку проблем, в тому числі й соціального спрямування, у поліції Львівщини.

«Я з великою повагою ставлюся до офіцера Віконського. Його підрозділ одним із перших відбув на схід, одним із перших вступив у бій з російськими найманцями. А потім – із російською армією. Василь Віконський брав участь в операції із звільнення Слов’янська, а також у Краматорську, Артемівську, Дебальцевому, Вуглегорську. Під Іловайськом він вивів з-під вогню свій особовий склад, у якому, нажаль, були загиблі, але своє завдання він виконав. Я познайомився з ним під час звільнення Маріуполя, де він був в солдатському однострої, в касці і з автоматом, разом зі своїми бійцями. Він така людина: отримав завдання, перехрестився і пішов виконувати», – зауважив Князєв.

Голова Нацполіції України додав, що Василю Віконському варто приділити більше уваги забезпеченню житлом правоохоронців, соціальним пільгам, поліпшенню їхнього побуту та професійному розвитку.

Зазначимо, що сьогодні перед офіційним представленням Віконського під Головним управлінням Нацполіції Львівщини активісти зібрались на пікет. Вони вимагали не призначати нового керівника, а спочатку обговорити всіх кандидатів на цю посаду на громадських слуханнях. На ці заяви окремих львів’ян Князєв відповів одностайно: законодавство не передбачає такої процедури.

Своєю чергою сам Василь Віконський розповів, що справді три доби провів із «Беркутом» на Майдані. Вказівки, які надходили від вищого керівництва лише в усній формі, він не виконував.

«Згодом за моєю вказівкою, погодженою з головою ГУ МВС міліції у Франківській області, ми повернулись назад у Франківськ… Якщо прийдуть люди і скажуть йти з посади, то таке прохання людей я можу виконати за наказом голови Національної поліції України», – заявив новоспечений очільник Нацполіції Львівщини.

Довідка. Василь Віконський народився у 1981 році на Івано-Франківщині. В органах внутрішніх справ України – з 2003 року. Остання посада – голова Нацполіції у Хмельницькій області. Кандидат юридичних наук, учасник бойових дій. Одружений, виховує доньку.

За даними Depo.Хмельницький, Віконський з 2003 року пропрацював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах: від старшого сержанта до капітана. З березня 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

У процесі перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції.

Як повідомляв Львівський портал, попередній очільник Нацполіції Львівщини Валерій Середа став начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що звільняє його через «неналежну організацію роботи правоохоронців на місцях».