Силовики розігнали блокаду російського вугілля на Львівщині

Щойно поліція силою розігнала та заарештувала ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області. Про це йдеться у повідомленні штабу блокади торгівлі з окупантами на їхній сторінці у Фейсбук.

За даними активістів, сьогодні, близько 12:00 спецпризначенці поліції, застосувавши силу, почали відтискати учасників Блокади у Соснівці Львівської області від місця блокування вагонів із російським вугіллям.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Зрештою, поліція без жодних попереджень почала заарештовувати ветеранів АТО та місцевих шахтарів. Спроби розігнати блокаду відбувались увесь час із початку блокування – на протязі трьох тижнів. Кілька днів тому стало відомо, що адміністрації місцевих шахт провокували самих шахтарів «розігнати» Блокаду під шантажем невиплати зарплати. Точної кількості затриманих наразі невідомо, однак більше двадцяти осіб. Серед затриманих і перший командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Львівський портал, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині. Вагони із написом РЖД на станції Соснівка активісти помітили 1 вересня. Відтоді протестувальники цілодобово чергували на станції.

Фото та відео: Lukyanchuk Sergey