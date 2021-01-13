Степанов анонсував старт аеромедичної евакуації у Львові та Києві

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував старт української аеромедичної евакуації у 2021 році. Впроваджувати її вже найближчим часом почнуть у Львові та Києві. Про це він розповів під час брифінгу у середу, 13 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

Цьогоріч в Україні збираються запустити аеромедичну евакуацію. Пацієнтів із важкими травмами, гострими розладами серцево-судинної системи, мозку доставлятимуть елікоптерами до лікарні.

«Цього року ми починаємо впровадження цивільної аеромедичної евакуації в Україні. Чому це важливо? Напрклад, наші партнери є ЄС використовують медичне транспортування гелікоптерами вже понад пів століття. Проте в Україні такий вид медичної допомоги регулярно практикують виключно медики зі ЗСУ від початку війни на сході. Але цю ситуацію у 2021 році ми кардинально змінимо», – розповів Максим Степанов.

Реклама партнерів

Так, аеромедичну евакуацію МОЗ почне впроваджувати зі Львова та Києва. Відповідні пілотні проєкти стартуюють уже в лютому та квітні. Втім спершу відповідну постанову має прийняти Кабмін.

Максим Степанов не уточнив, де саме у Львові, на базі якого медзакладу діятиме аеромедична евакуація. Але зауважимо, що торік лікарня швидкої медичної допомоги взялась облаштовувати вертолітній майданчик, аби оперативно транспортовувати хворих. Для цього лікарня отримала всі погодження від міста, від Державаслужби. На всі роботи із бюджету Львова дали 5 млн грн.

Водночас очільник МОЗ відзначив, що аеромедична евакуація стане вкрай важливим елементом у розвитку трансплантації в Україні.

«Після того, як уряд прийме цей документ, ми зможемо вчасно транспортувати повітряним шляхом анатомічні матеріали та самих реципієнтів. Першочергово йдеться про трансплантацію серця. Чому саме серця? Бо тут є дуже обмежений час доставки органу», – пояснив міністр.

Відтак у Львові та Києві 24/7 чергуватимуть екіпажі та медичні бригади. Крім трансплантацій, гелікоптери прибуватимуть до пацієнтів із:

гострими затримками кровообігу,

гострими розладами серцево-судинної системи,

гострими порушеннями мозкового кровообігу,

опіками другого та третього ступенів зі 20% площі поверхні тіла,

опіками електричним струмом чи верхніх дихальних шляхів,

травмами хребта,

множинними переломами,

проникаючими пораненнями тіла,

травматичними ампутаціями кінцівок.

Окрім того, йдеться також про випадки масових уражень, стихійних лих, дорожньо-транспортих пригод, сходження снігових лавин та зсуву ґрунту.

Нагадаємо, що пересадку органів у Львові активно проводять саме на базі лікарні швидкої допомоги. Тут у травні 2020 року відкрили окремий Центр трансплантології.

Ліцензію на такий вид операцій львівський медзаклад отримав на початку 2020-го, а першу безкоштовну песадку зробили у березні: 36-річному чоловіку трансплантували нирку.

Також нещодавно у МОЗ заговорили про «трансплантаційну незалежність» України. Цьогоріч в Україні планують вдвічі збільшити кількість пересадок органів, а військовим почнуть трансплантовувати верхні та нижні кінцівки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.